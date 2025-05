Serie C, la Cairese vince a Fossano e balza in testa alla classifica

Fossano. Si è chiuso sul diamante piemontese il girone d’andata del campionato di Serie C, con la Cairese che ha confermato il suo ottimo momento di forma imponendosi con un netto 17 a 6.

L’incontro ha rappresentato anche un’importante occasione per dare spazio a chi, nella prima parte della stagione, aveva avuto meno opportunità di scendere in campo. I giocatori coinvolti hanno risposto con prestazioni solide, dimostrando la profondità e l’affidabilità dell’intero organico a disposizione dello staff tecnico. La formazione schierata dai coach De Bon e Ferrer ha visto Mascarino ricevitore, mentre sul monte di lancio si sono alternati Castagneto, Buschiazzo e Bussetti. Agli angoli del diamante, Beretta in prima base e De Los Santos in terza, con Garra e Franchelli (poi sostituito da Bloise) a comporre la cerniera centrale. L’esterno è stato difeso da Gandolfo, Leoncini ed Estrada, poi rilevati da Bonifacino, Debon e Marenco. Baccino e Sechi come battitori designati.

Spicca tra le note di giornata l’ottimo esordio del giovanissimo Medina, classe 2010, che ha mostrato personalità e buone giocate sia in attacco che in difesa nel suo debutto tra i “grandi”.

Match partito a ritmi contenuti, con qualche incertezza dal monte di lancio e un attacco con poca continuità. Al termine della quarta ripresa il punteggio era infatti di 7-4. Nella seconda parte dell’incontro invece, la Cairese ha preso il largo, grazie a una ritrovata efficacia nel box e a una maggiore solidità difensiva.

In evidenza in attacco Estrada, autore di un 4 su 5 con ben 5 RBI, bene anche Bloise, 2 su 2 con 2 RBI, e Garra, che ha chiuso con 1 su 2 e quattro basi ball conquistate.

Ora la Cairese si gode due settimane di meritata pausa prima di tornare in campo per una delle sfide più attese dell’anno: il big match contro il Sanremo, in programma sabato 8 giugno sul diamante di Cairo Montenotte.

Trasferta Fossanese anche per la formazione Under 15 che nella mattinata di domenica ha affrontato i pari età piemontesi. La Cairese in campo esterno ha schierato Cionti, Beltrame e Picciotto Ettore che si sono alternati con D’Onofrio, Celaj e Dario Picciotto mentre in campo interno Totraku e Sechi hanno difeso gli angoli, Aiace e Raimondo cerniera centrale, batteria partente Medina Malatesta. Già dalle prime riprese le mazze valbormidesi segnano il territorio e i 6 punti realizzati in due riprese fanno presagire quale sarà l’andamento della gara. Nella quarta ripresa forti della giornata di grazia nel box di battuta Medina, Malatesta e Beltrame portano a casa altri 5 punti che accrescono il bottino sul tabellone.

Sul fronte difensivo Medina in coppia con Malatesta colleziona 8 eliminazioni al piatto e subisce 3 punti prima di lasciare la pedana alla batteria composta da Raimondo e Sechi; la storia della partita ormai è scritta e risuonano anche le mazze di Sechi e Totraku incrementando il punteggio, il risultato, alla fine, sarà di 21 a 4 per i valbormidesi. Infine sul monte sarà affidato a Totraku l’onere di chiudere la pratica. Prossimo impegno ancora in trasferta, sul campo di Boves, contro la formazione locale ancora imbattuta.

Bloise e Estrada, trascinatori dell’incontro

La Cairese a fine partita con lo staff tecnico

Ferrer e De Bon, tecnici vincenti