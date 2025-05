Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona fa suo il primo incontro della finale per il terzo posto

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la Pallanuoto Trieste, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la gara 1 della finale 3°/4° posto dei playoff del campionato di Serie A12024/2025. 15 a 9 è stato il risultato finale in favore del Savona che ha sempre condotto la partita.

Da segnalare le triplette realizzate da Rizzo ed Erdelyi e le doppiette di Bruni, Guidi e Occhione. Nel Savona in porta Da Rold nel primo e secondo tempo, Nicosia nel terzo e quarto tempo.

Afferma il centroboa e vicecapitano savonese, Lorenzo Bruni: “Non è stata una ripresa facile. C’era il rammarico per non avere raggiunto la Finale Scudetto ed oggi non era una partita semplice. L’importante era onorare la stagione e lo abbiamo fatto. Potrebbe essere stata l’ultima partita in casa e volevamo vincere davanti al nostro pubblico”.

Ora l’attenzione si sposta su gara 2 che si disputerà nella piscina “Bianchi” di Trieste sabato 17 maggio alle ore 15,30.

Intanto, il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà con la sesta ed ultima partita dei quarti di finale di Champions League con gli spagnoli del Barceloneta. L’incontro è in programma mercoledì 14 maggio a Barcellona. L’inizio della partita è fissato alle ore 20.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Pallanuoto Trieste 15-9

(Parziali: 5-1, 4-3, 1-3, 5-2)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Damonte 1, Vavic 1, Occhione 2, Rizzo 3, Merkulov, Bruni 2, Erdelyi 3, Guidi 2, Patchaliev, Gullotta 1, Da Rold, Cora. All. Alberto Angelini.

Pallanuoto Trieste: Lazovic, Podgornik 1, Liprandi, Marziali 2, Sedlmayer, Manzi 2, Mezzarobba 2, Razzi, Kujacic, Mladossich 1, Oliva, Casavola 1. All. Maurizio Mirarchi.

Arbitri: Mirko Schiavo (Palermo) e Riccardo Carmignani (Messina). Delegato Fin: Giuseppe Fusco (Torino).

Note. Superiorità numeriche: Savona 5 su 9 più 4 rigori realizzati, Trieste 8 su 15. Usciti per tre falli: a 6’49” dalla fine del 4° tempo Kujacic (T); a 3’06” dalla fine del 4° tempo Mladossich (T); a 2’50” dalla fine del 4° tempo Cora (S).