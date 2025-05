Seconda Categoria, mister Cella amaro: “Non confermato alla Priamar per frizione con alcuni giocatori, ma club poco presente”

“C’è amarezza per questa mancata conferma perché arrivata dopo una stagione che reputo positiva. Sono convinto di aver fatto una buona annata a livello personale e a livello di squadra. Penso che la squadra sia cresciuta rispetto all’inizio del campionato, che era stato un po’ zoppicante. Abbiamo disputato un ottimo girone di ritorno e sinceramente non pensavo che si sarebbe arrivati a questo epilogo dopo una finale playoff”. Esordisce così mister Mario Cella che dopo aver sfiorato la promozione in Prima Categoria con la Priamar Liguria non è stato confermato alla guida della formazione rossoblù.

“Ho dato tutto quello che poteva dare per una società che mai come quest’anno aveva poche basi e non era strutturata, insomma non un club dove l’allenatore allena e basta – aggiunge -. Ho dovuto fare anche tante altre cose”.

L’allenatore si è detto consapevole che una parte della squadra non fosse dalla sua, ma non le manda a dire a un club che a suo avviso è stato poco presente per cercare di limare le divergenze: “Mi è stato detto che la stagione non è stata soddisfacente. Quest’estate l’avevo detto che l’obiettivo realistico era qualificarsi ai playoff e giocarcela negli scontri diretti. Così è stato e negli spareggi per salire abbiamo vinto contro la Nolese e pareggiato sul campo della Virtus Don Bosco, che ha poi prevalso per il miglior piazzamento in campionato. Finale in cui secondo me siamo stati per lunghi tratti superiori.

“Penso quindi che la ragione non sia nei risultati sportivi ma nel feeling con una parte del gruppo squadra, che non è sbocciato anche perché la società era assente. In una società presente si cerca di mediare quando c’è una crepa anche perché i risultati sono arrivati e quando ci sono i risultati è più facile trovare punti d’incontro. Mi spiace per le modalità, ovvero aver poi saputo che probabilmente il mio successore era già in tribuna all’Olmo-Ferro“.

Finisce la storia rossoblù del tecnico savonese: “Chiudo un lungo percorso, dopo anni di settore giovanile in cui il momento più bello è stato l’arrivo alle semifinali provinciali con i Giovanissimi in una stagione in cui la società mi aveva chiesto di gestire in parallelo anche gli allievi e la Juniores. Ricordo bene anche la cavalcata con la Juniores dagli ultimi posti alla quarta posizione. Tornando a questa stagione, penso che di più non si potesse fare“.

“Il futuro? – conclude – Dopo tanti anni di settore giovanile ora penso sia giusto proseguire con il mondo delle prime squadre. Ovviamente in un contesto più tranquillo dove potermi concentrare solo sul ruolo di tecnico”.