Seconda Categoria, la Priamar Liguria decide di cambiare: Mario Cella non sarà più l’allenatore

La Priamar Liguria comunica che l’allenatore Mario Cella non è stato confermato alla guida della squadra rossoblù.

Si conclude il biennio del tecnico savonese. Quest’anno la squadra è giunta a un passo dall’immediata promozione sfumata a seguito del pareggio in finale playoff contro la Virtus Don Bosco. “La società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi otto anni tra prima squadra e settore giovanile, augurandogli un buon prosieguo di carriera”.

Chi il successore? Bocche cucite in casa rossoblù, sebbene radiomercato veda alzarsi le quotazioni del ritorno di Davide Ferraro. L’ex tecnico della Spotornese aveva firmato insieme a Bresci la promozione al termine della stagione 21/22.