Seconda Categoria, il Mallare ha scelto il nuovo mister: panchina a Leandro Pansera

Mallare al lavoro per la stagione del rilancio dopo l’amara retrocessione.

Il direttore sportivo Marco Fiori ha scelto il nome del nuovo tecnico chiamato a guidare i rossoblù nel prossimo campionato di Seconda Categoria.

Il nome scelto è quello di un decano delle panchine liguri, ovvero Leandro Pansera. L’anno scorso il tecnico ha allenato la formazione juniores del Millesimo. In precedenza tante panchine come quella del Quiliano e l’Altarese tra le tante. In casa quilianese vinse il campionato di Prima Categoria, mentre guidò l’Altarese alla vittoria della Seconda Categoria.