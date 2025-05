Seconda Categoria “B”, la Priamar Liguria vuole la finale playoff. Cella: “La società si aspetta che la squadra raggiunga il massimo possibile, la mentalità fattore decisivo”

Savona. Aria di big match. Domani pomeriggio, presso il campo sportivo “Felice Levratto” di Savona (località Zinola), Priamar Liguria e Nolese si sfideranno in occasione della semifinale playoff del girone “B” del campionato di Seconda Categoria. Rossoblù e biancorossi si preparano dunque a fronteggiarsi per la terza volta in stagione: durante la regular season, nel girone d’andata a vincere fu la squadra di mister Mario Cella, mentre al ritorno è bastata una rete di Debenedetti per indirizzare la sfida in favore della compagine guidata da mister Luigi Cavaliere.

Se sponda Nolese c’è voglia di continuare a dimostrare la bontà del lavoro svolto quest’anno, la Priamar invece proverà a cavalcare la propria voglia di rivalsa scaturita dalla bruciante retrocessione dello scorso anno. Sotto questo punto di vista, il 4-0 ottenuto nell’ultima giornata di campionato contro gli acerrimi rivali della Veloce sembrerebbe essere di buon auspicio: “Al campo si respira aria di partita importante. Siamo alla vigilia di una gara cruciale, adesso inizieremo a disputare incontri dove non si può più sbagliare. Non si possono fare calcoli, saremo chiamati a vivere con intensità 90 minuti o forse di più (riferimento ai tempi supplementari, strumento a cui si ricorrerà per decidere la sfida in caso di parità. Se l’equilibrio restasse tale anche al termine dei 120′, a passare sarebbe la squadra meglio classificata, ovvero la Priamar, ndr). Dare tutto sembra scontato, ma è la sintesi ideale del discorso”.

Si è espresso così mister Mario Cella, tecnico della Priamar il quale ha proseguito dichiarando: “A inizio anno personalmente i più attenti ricorderanno che avevo auspicato un campionato di alta classifica e con questo intendevo esattamente il raggiungimento dei playoff. Sarebbe potuta andare ancora meglio, ma ci mancano dei punti persi inaspettatamente soprattutto all’inizio del campionato. A mio parere abbiamo disputato un campionato di alto profilo. Abbiamo concluso la regular season al terzo posto in classifica a 6 punti di ritardo dalla prima forza del campionato e a 3 dalla seconda. Il nostro cammino lo abbiamo fatto”.

“Se dovessi stilare un bilancio – continua l’intervistato – non posso dire di ritenermi insoddisfatto. La squadra ha fatto quello che doveva fare. C’è stata crescita tra il girone d’andata e quello di ritorno. A inizio campionato, come detto, abbiamo accusato un paio di battute d’arresto, ma poi la squadra ha iniziato a capire le mie richieste e le dinamiche di gioco che cercavo di impartire. Da lì abbiamo iniziato a macinare punti e a fare bene. Abbiamo vinto parecchi scontri diretti, inoltre possiamo vantare di essere la squadra con il miglior attacco della categoria”.

Successivamente mister Cella ha provato ad analizzare che tipo di partita potrebbe aspettare i suoi: “Mi aspetto un match sulla falsariga di quelli disputati durante la regular season. La Nolese è una formazione ben costruita, si regge su giocatori validi e quindi non la si scopre ora come valore di squadra. Sicuramente sarà una partita combattuta, c’è un equilibrio che ci lega perchè tra andata e ritorno abbiamo vinto una partita a testa. Siamo lì, ai ragazzi dico sempre che il 70% lo fa la mentalità con cui si scende in campo. Se si applica la giusta cattiveria agonistica è sempre possibile giocarsi le partite”.

“Non sarà una gara a senso unico e anzi, a deciderla potrebbe essere un semplice episodio che ovviamente spero che sia a nostro favore. A dirla tutta, potrebbe anche essere una partita che non finisce al 90′. L’augurio principale è quello che sia una sfida dove predomini il discorso sportivo. Al di là della tensione agonistica, spero che il clima rimanga sereno. Auspico uno spettacolo bello da vedere con un po’ di pubblico, ma soprattutto mi auguro che possa esserci correttezza da parte di entrambe le squadre”.

Infine mister Cella ha concluso il proprio intervento scandendo cosa significherebbe per la Priamar vincere i playoff: “Per anni la Priamar è stata un riferimento a livello giovanile, poi per una sommatoria di motivi le cose sono andate diversamente. Ultimamente purtroppo è stata persa anche la concessione dell’impianto sportivo. Di conseguenza ci siamo trovati in una situazione abbastanza critica. Questo è il contorno, ma sul campo la società si aspetta che la squadra raggiunga il massimo possibile. Sinceramente sono contento della stagione disputata ma non appagato. Vogliamo la finale playoff”.