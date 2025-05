Seconda Categoria “B”, la Nolese sfida la Priamar in occasione della semifinale playoff. Cavaliere: “Noi con un solo risultato a disposizione, ci proveremo”

Noli. Adrenalina pura. Domani pomeriggio, presso il campo sportivo “Felice Levratto” di Savona (località Zinola), Priamar Liguria e Nolese si sfideranno in occasione della semifinale playoff del girone “B” del campionato di Seconda Categoria. Rossoblù e biancorossi si preparano dunque a fronteggiarsi per la terza volta in stagione: durante la regular season, nel girone d’andata a vincere fu la squadra di mister Mario Cella con il risultato di 2 a 0. Al ritorno invece è bastata una rete di Debenedetti per indirizzare la sfida in favore della compagine guidata da mister Luigi Cavaliere.

Ora la Nolese sarà chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo per tentare di regalare ai propri tifosi una soddisfazione unica. “Penso che sarà una partita difficile per tutte e due le squadre – osserva il tecnico dei biancorossi Luigi Cavaliere – perchè si affrontano la terza e la quarta forza del campionato. La gara sarà aperta a qualsiasi tipo di epilogo, penso che gli episodi saranno decisivi”.

“Noi ci troviamo nella condizione di dover vincere per forza – prosegue l’intervistato – e ci proveremo. I nostri avversari invece disporranno di due risultati su tre, motivo per cui ipotizzo che sbloccare la sfida potrebbe essere un elemento cruciale. Mi preme inoltre sottolineare il fatto che, nel caso in cui riuscissimo ad offrire un bello spettacolo agli spettatori presenti al campo, allora potremo dire di aver vinto tutti. Questo è il bello del calcio”.

In seguito non è mancata una stoccata agli avversari di domani: “Non pensavo che una società piccola come la Nolese potesse dare così tanto fastidio ad altre. Il fatto che la miglior difesa del campionato (riferimento alla Veloce, ndr) abbia subito quattro gol nell’ultimo turno di campionato (rifilatigli dalla Priamar) ci fa sorridere. Per questo terrei a mettere in luce il fatto che ci siamo guadagnati la matematica partecipazione ai playoff grazie alla vittoria ottenuta di misura proprio ai danni dei nostri avversari di domani (1 a 0 il risultato finale al ‘Mazzucco’)”.

Mister Cavaliere in seguito ha svelato le principali difficoltà che si è trovato ad affrontare insieme alla sua squadra durante la stagione: “Dobbiamo essere onesti, il nostro campionato è finito al 91′ della partita contro la Veloce a causa di un rigore inventato. Non siamo stati bravi ad azzerare tutto e ripartire, è stato un colpo forte da cui non ci siamo mai completamente ripresi. Tuttavia siamo riusciti a centrare il nostro obiettivo, perchè a inizio anno con i ragazzi e la società ci eravamo detti che avremmo voluto provare a restare il più in alto possibile. Inoltre i 3 punti di penalizzazione si sono fatti sentire, soprattutto adesso guardando alla semifinale playoff che avremmo potuto ospitare in casa”.

“Inoltre – continua il tecnico – ci siamo trovati a dover fronteggiare numerosi infortuni. Greppi è rimasto fuori praticamente oltre un mese e mezzo così come Godena. Purtroppo ci sono mancati anche Basso, Tripodi e Debendetti, questo senza dimenticare il problema accusato da Attolini, un infortunio che lo ha costretto a concludere la propria stagione in anticipo. In categorie come la nostra poter contare sui giocatori titolari conta moltissimo, quando iniziano a mancarne molti tutti insieme diventa un pasticcio”.

Infine Cavaliere ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “Non penso ancora al mio futuro. La stagione di quest’anno non è stata lunghissima però sicuramente è stata molto impegnativa dal posto di vista psicologico. Secondo me oggi è molto più difficile allenare rispetto a quando 30 anni fa ero io giocatore. La mentalità attuale dei giocatori è molto diversa rispetto a quella dell’epoca”.