Seconda Categoria “B”, la finale playoff sarà Virtus Don Bosco-Priamar: domenica la sfida tra gialloblù e rossoblù presso l’Olmo-Ferro

Savona. Sarà Virtus Don Bosco vs Priamar. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Felice Levratto” di Savona (località Zinola), la formazione guidata da mister Cella ha affrontato la Nolese in occasione della semifinale playoff valevole per il girone “B” del campionato di Seconda Categoria.

La sfida, una gara che alla vigilia si prospettava come estremamente equilibrata, si è conclusa con il punteggio di 2 a 0 in favore del sodalizio padrone di casa. A siglare le reti che hanno deciso la sfida sono stati Amato e Pescio, due tra i principali riferimenti della Priamar targata 2024/2025.

Adesso per la compagine di mister Cella cresce attesa per l’ultimo sforzo stagionale: la finale playoff in programma domenica 18 maggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” contro la seconda forza della classifica, ovvero la Virtus Don Bosco.

Chi la spunterà? In campionato le due squadre hanno vinto una gara a testa (tre punti per la Priamar nel girone d’andata, stesso risultato però in favore del sodalizio varazzino al ritorno), motivo per cui l’ultimo atto del girone “B” del campionato di Seconda Categoria si prospetta aperto a qualsiasi tipo di epilogo.