Scuola e comunità unite contro l’emergenza educativa: il 20 maggio a Savona l’evento finale del progetto A.S.S.O.

Provincia. In questi ultimi anni da più parti si è sollevata a livello sociale la problematica dell’emergenza educativa che caratterizza la nostra contemporaneità e chiama la Scuola ad un ruolo educativo sempre più impegnativo.

Su questo tema un Partenariato composto da Istituto Liceo Scientifico Statale Orazio Grassi (Capofila), Istituto N. S. della Neve Scuola Primaria Paritaria, Istituto Comprensivo Varazze-Celle, Diocesi di Savona-Noli, Ufficio di Pastorale Scolastica, Diocesi di Savona-Noli, Ufficio Pastorale Missioni e Migrazioni, Caritas Diocesana Savona. ha dato vita, con il sostegno della Fondazione De Mari, al progetto A.S.S.O. (Azioni per una Scuola che Sostiene e Orienta), che ha visto l’attuazione di iniziative di sostegno a studenti, famiglie ed a docenti.

L’evento finale del Progetto sarà il giorno 20 maggio alle ore 17,00 a Savona, presso il Centro Città dei Papi, via dei Mille, 4: una Tavola rotonda con la presenza di qualificati esperti a livello nazionale sul tema dell’emergenza educativa, occasione anche per illustrare le istanze derivanti dal progetto stesso il per condividere con noi i risultati del Progetto e confrontarci su future iniziative da intraprendere.