Scompare l’Unitre a Varazze, il consigliere Cerruti: “Molto preoccupati”

Varazze. “Siamo molto preoccupati per la situazione e il futuro dell’ UNITRE Varazze, una associazione che negli anni passati è sempre stata un fiore all’occhiello della nostra città con oltre 400 iscritti e con decine di corsi proposti, una associazione di importanza fondamentale per la socialità dei nostri concittadini e dei turisti, specie per i tanti anziani che giornalmente la frequentavano e per i pochi che oggigiorno la frequentano”.

Così Gianantonio Cerruti consigliere di opposizione del gruppo di minoranza “Varazze Domani” in merito alla situazione che riguarda l’Università della Terza Età, che chiude i battenti dopo tanti anni di attività.

“Nonostante la nostra interrogazione dello scorso febbraio per segnalare al sindaco le gravi problematiche interne che stavano comportando un calo drastico dei corsi e degli iscritti, il mese scorso è avvenuto il peggio, ovvero la ratifica all’assemblea nazionale, dell’esclusione della sede di Varazze dall’associazione nazionale UNITRE, con le seguenti motivazioni: ‘difficili e spesso inutili tentativi di dialogo con la stessa sede, considerato che la medesima ha continuato a reiterare comportamenti contrastanti con gli scopi e finalità dell’associazione…’ ” prosegue Cerruti.

“Nonostante le solite promesse di interessamento e zero fatti concreti, chiediamo pubblicamente al sindaco che prenda in mano e risolva la questione, perché un gruppo dirigente incapace (e chi lo sostiene) sta danneggiando un’istituzione cittadina e, a questo punto, anche l’immagine della nostra città finita in malo modo sul sito nazionale UNITRE, con l’esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale delle Università della Terza Età” conclude l’esponente di opposizione.