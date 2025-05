Savona, via ai Concerti di Primavera: domenica lo spettacolo “11 Settembre” dei Nati da un Sogno

Savona. Tornano sotto la Torretta i Concerti di Primavera, giunti quest’anno alla 37esima edizione. La rassegna organizzata e diretta dalla pianista internazionale Cinzia Bartoli prenderà il via domenica 18 maggio per concludersi il 26 giugno, per un totale di 12 appuntamenti.

L’esordio, però, quest’anno sarà molto diverso dal solito. Bartoli infatti ha deciso di aprire la rassegna non con un concerto, bensì con uno spettacolo di teatro musicale: domenica 18 maggio alle ore 20.30 a Villa Cambiaso i Nati da un Sogno di Savona porteranno quindi in scena “11 Settembre – l’isola che accolse il mondo”. La ragione dietro questa scelta è di quelle intime: lo show, infatti, racconta una vicenda – avvenuta nei giorni dell’attentato alle Torri Gemelle – che Bartoli ha vissuto in prima persona.

L’11 settembre 2001 infatti, dopo l’attentato, lo spazio aereo americano viene chiuso: l’operazione lasciò senza destinazione 38 aerei che vennero quindi dirottati in un piccolo paese canadese dove sorgeva un ex aeroporto internazionale, gigantesco e ormai in disuso. Tra gli oltre 6500 passeggeri arrivati senza preavviso a Terranova c’era anche la stessa Bartoli, diretta negli USA per un concerto. Lo spettacolo, attraverso le testimonianze e le storie vere di residenti e passeggeri realmente esistenti (da cui nel 2018 è stato tratto anche un documentario), racconta – tra ironia e commozione – le grandi difficoltà con cui i cittadini del luogo si sono organizzati per accogliere un numero di sfollati che superava quello degli abitanti.

Una storia di amicizia e solidarietà che si snoda attraverso 100 minuti, in cui si alternano scene recitate a canzoni cantate interamente dal vivo. “Ogni attore interpreta almeno due personaggi principali e uno di supporto contemporaneamente, cambiandosi in scena in tempo reale – recita la presentazione – Si recita in sette lingue diverse, quasi sempre su musica e con tempi ‘contingentati’. Senza alcuna scenografia, vengono ricostruite almeno 8 ambientazioni identificabili, con transizioni ‘liquide’ in tempo reale dall’una all’altra. Uno show complesso che alterna momenti in cui si ride di gusto ad altri in cui arriva dritto nello stomaco, uno spettacolo che parla di paura, accoglienza, morte, amicizia e differenze. E, soprattutto, speranza“.

L’ingresso allo spettacolo, così come a tutti gli appuntamenti successivi, è ad offerta libera a favore di Associazione Musicale Dioniso. É consigliata la prenotazione alla mail associazionemusicaledioniso@gmail.com oppure tramite WhatsApp al nº 3291657052.

I due appuntamenti successivi saranno il 24 e 25 maggio. Il sabato alle ore 20.30, nella Chiesa S. Andrea Apostolo, si esibiranno Davide Alogna (violino) ed Eun-Mi Park (pianoforte) su musiche di G.B. Pergolesi, W. A. Mozart, G. Rossini, L. W. Beethoven, J. Brahms, C. Saint-Saens.

Il giorno dopo, di nuovo a Villa Cambiaso, sempre alle 20.30 sarà la volta dell’Italian Rêverie duo: Luciano Pompilio (chitarra) e Giusy Miriam Pompilio (soprano) su musiche di M. Giuliani, S. Gastaldon, G. Regondi, G. Puccini.

In più il 1 giugno ad Altare, presso il Museo dell’arte Vetraria, si terrà “La Scatola da gli agghi”, in cui il Choros Ensemble (Marino Lagomarsino, Violino – Gianni Rivolta, Flauto Luigi Tedone, Fagotto – Marco Zambelli, Clavicembalo) porterà un repertorio sul ‘600 Italiano e ‘700 europeo.

Sarà poi la volta del Festival Pianistico Internazionale, che si articolerà in 9 appuntamenti presso la chiesa di S. Andrea Apostolo, sempre alle ore 20.30:

– 31 Maggio Cinzia Bartoli (Italia) Musiche di R. Schumann, J. Brahms – Ingresso a offerta libera a favore di Aias

– 7 Giugno Joanna Trzeciak (Polonia) Musiche di F. Chopin, L. V. Beethoven, S. Rachmaninov

– 11 Giugno Domingos Costa – Yseult Jost – Pianoforte a quattro mani (Germania) Musiche di F. Schubert, F. Liszt, G. Fauré, L.T. Gouvy, M. Ravel

– 18 Giugno Ema Popivoda (Macedonia) Musiche di F. Chopin, F. Liszt

– 20 Giugno Anna Tyshayeva (Ucraina) Musiche di F. Schubert, F. Chopin, R. Schumann

– 21 Giugno Pierre-Laurent Boucharlat (Francia) Musiche di L. V. Beethoven

– 24 Giugno Valerio Premuroso (Italia) Musiche di C. Debussy, A. Skriabin

– 26 Giugno Liu Chongxiao, Yuwei Liu, Maisie Tong (Cina) Musiche di F. Chopin, C. Debussy, Gruenfeld, F. Lisz.