Savona, Usei Aps (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) dice “Sì” ai referendum abrogativi

Savona. Il consiglio direttivo dell’associazione Usei APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS), riunitosi in data odierna (16 maggio), ha deliberato all’unanimità di “aderire attivamente alla campagna per il ‘Sì’ in vista dei cinque referendum abrogativi che si terranno l’8 e il 9 giugno 2025”.

L’associazione, che da sempre si impegna per la tutela dei diritti e l’integrazione delle comunità, ecuadoriana e straniera in generale in Italia, ha inoltre lanciato un appello a tutti i cittadini stranieri in possesso di cittadinanza italiana affinché partecipino attivamente al voto, esprimendo la propria preferenza per il “Sì”.

La decisione è stata illustrata da Antonio García, presidente di Usei APS, il quale ha sottolineato come “i temi al centro dei referendum siano di fondamentale importanza non solo per la popolazione italiana, ma anche per la collettività straniera residente nel Paese”.

“Riteniamo che le proposte referendarie, che spaziano dallo stop ai licenziamenti illegittimi a una maggiore tutela per i lavoratori delle piccole imprese, dalla riduzione della precarietà all’incremento della sicurezza sul lavoro, fino alla riduzione dei tempi per l’ottenimento della cittadinanza, rappresentino un’opportunità cruciale per promuovere una maggiore equità sociale per tutti, – ha dichiarato il Presidente García. – Per questo motivo, Usei APS invita con convinzione i propri soci e tutti i cittadini stranieri con diritto di voto a recarsi alle urne e a sostenere con un convinto ‘Sì’ queste importanti battaglie di civiltà.”

La posizione di Usei APS “è stata maturata anche a seguito dell’incontro informativo tenutosi presso la sede operativa di Savona il 15 maggio scorso, durante il quale Andrea Pasa, segretario del sindacato Cgil di Savona, ha illustrato nel dettaglio le ragioni a sostegno del Sì”.

Usei APS ribadisce “il proprio impegno a favore di una società più giusta e inclusiva e invita tutti a informarsi sui contenuti dei referendum e a partecipare attivamente alla vita democratica del Paese”.