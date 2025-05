Savona, Usei Aps propone un programma di recupero scolastico gratuito per i giovani

Savona. Usei Aps (Unione Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia), da anni impegnata nel sostegno all’integrazione dei cittadini stranieri e delle loro famiglie nel territorio savonese, annuncia un’importante iniziativa gratuita dedicata al recupero delle materie scolastiche per i giovani, realizzata con il patrocinio del Consolato Generale dell’Ecuador a Genova.

In collaborazione con “The Old School” di Savona, Usei Aps ha organizzato un programma intensivo di supporto all’apprendimento rivolto ai figli dei propri soci e a tutti i giovani del territorio che necessitano di un aiuto per affrontare le difficoltà scolastiche. Il patrocinio del Consolato Generale dell’Ecuador a Genova sottolinea l’importanza dell’iniziativa per la comunità ecuadoriana e per l’integrazione dei giovani nel tessuto sociale italiano.

L’iniziativa si svolgerà dal 25 giugno al 30 luglio presso la sede operativa di Usei Apsa Savona, situata in via Giacchero snc angolo corso Colombo. Il programma offrirà un supporto completo e personalizzato, comprendendo: recupero nelle diverse materie scolastiche; sostegno per il superamento dei debiti formativi; fornitura di strategie di studio efficaci; momenti di confronto e scambio per favorire l’apprendimento tra pari; supporto linguistico per chi ne avesse bisogno. Le attività saranno condotte da personale qualificato e attento alle specificità culturali e linguistiche dei partecipanti.

“Riconosciamo l’importanza fondamentale dell’istruzione come strumento di crescita personale e di piena integrazione nella nostra società – dichiara Antonio Garcia, presidente e rappresentante legale di Usei Aps – Siamo particolarmente grati per il patrocinio del Consolato Generale dell’Ecuador a Genova, un riconoscimento che valorizza ulteriormente il nostro impegno verso i giovani e le loro famiglie.”

È importante sottolineare che la partecipazione al programma di recupero è completamente gratuita per tutti gli interessati. Per informazioni su come iscriversi o richiedere maggiori informazioni scrivere a info@usei.it con oggetto: “Recupero scolastico” oppure chiamare al 019 770 2253 nei seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 12.30; mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.