Savona, “Trekking Lilla” alla Madonna degli Angeli per ricordare Mauro Olivieri

Savona. Ricordare Mauro Olivieri, a un anno dalla sua scomparsa. Lo si farà il 14 giugno prossimo, anche con il Trekking Lilla alla Madonna degli Angeli e momenti da vivere insieme, nello spettacolare scenario intorno alla piccola chiesa. Partenza alle 14 dall’ingresso del centro Commerciale “Il Gabbiano”.

“Quel giorno – sottolineano dall’Associazione GPN2010 – ricorderemo Mauro Olivieri, un anno dopo la sua scomparsa. Per chi lo ha conosciuto e amato questo invito sarà ancora più sentito; un’occasione per condividere ricordi, emozioni e riflessioni. Sarà anche un’opportunità per riscoprire la bellezza del nostro territorio, condividendo momenti di amicizia e ricordi”.

Mauro è stato presidente dell’Associazione che continua a preservare e curare questo simbolo di Savona. Un luogo unico.

“Sulle orme di Olly, immagini tra Cielo e Terra salendo alla Madonna degli Angeli: un’occasione per ricordare con affetto il nostro presidente nel primo anniversario della sua scomparsa. Una destinazione apparentemente familiare, ma ricca di segreti da svelare. A fine percorso merenda a cura del Circolo Cantagalletto APS – continuano gli organizzatori che aggiungono – Ci sarà anche un concorso fotografico: “Ricordando Olly, immagini tra cielo e terra”, scatti orizzontali durante il trekking da inviare a savonadascoprire@gmail.com. Le foto saranno pubblicate sulla pagina fb Savona da Scoprire. Primo premio buono da 100 euro offerto da Coop Liguria

Tourist Guide For Hikers. Sentieri da Scoprire in omaggio a ogni iscritto (fino a esaurimento copie)”. Per informazioni e iscrizioni: Daniela 351 490 8266 o Davide 346 670 4812.

Un appuntamento reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Savona, Associazione GPN2010 – ODV, Circolo Cantagalletto APS, Circolo Fotografico DLF Saonensis, SportArt, Coop Liguria, Villa Cambiaso, gruppo fb Savona da Scoprire, Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona, Unione SquadreAIB e Protezione Civile Città di Savona ODV. in collaborazione con Imelda Bassanello.