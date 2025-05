Savona, Russo: “Porta a porta ‘vincolato’ dal piano industriale, adattamenti riguarderanno bidoni anziché mastelli o luoghi di esposizione”

Savona. “Il sistema porta a porta è definito dal piano industriale e lo dobbiamo rispettare, ma si possono fare piccoli adattamenti puntuali. Se avrei redatto un piano diverso? Domanda non tanto utile, forse in alcuni aspetti lo avrei affrontato in maniera diversa ma il passaggio al porta a porta è necessario”. Lo ha detto il sindaco di Savona Marco Russo al termine dell’incontro, a tratti anche molto acceso, con i residenti di Villapiana avvenuto ieri pomeriggio.

Al centro del confronto le tante perplessità sul nuovo sistema e molte domande. In molti chiedono perché in centro ci siano i cassonetti e nei quartieri il porta a porta spinto e ieri, ancora una volta, i cittadini hanno chiesto l’estensione di questo sistema a tutta la città.

Il sindaco ha spiegato che assecondare questa richiesta non è possibile: “Il nuovo servizio è vincolato a quanto previsto dal bando di gara e siamo obbligati ad attuarlo. Ora dobbiamo fare il porta a porta spinto, poi tra qualche anno muteranno le tecnologie e le esperienze e potremo cambiare. All’interno di quanto previsto dal piano industriale si possono fare adattamenti puntuali: chiedere i mastelli al posto dei bidoni condominiali o viceversa oppure cambiare luogo di esposizione. Si potrà fare anche a servizio avviato”.

Un passaggio che Russo affronta senza rimpianti: “Voglio dirlo con molta chiarezza, è necessario. Non siamo ‘vincolati’ a decisioni altrui (il riferimento è alla giunta Caprioglio che approvò il piano, ndr) da portare avanti: il piano poteva forse essere affrontato meglio in alcuni punti, ma è comunque un passaggio che Savona deve fare. Le città che sono tornate ai cassonetti lo hanno fatto dopo anni di porta a porta”.

“Io ricordo che il servizio non è ancora partito – aggiunge Russo -, è giusto emergano ora le preoccupazioni che sono comprensibili perchè si affronta un cambio importante. Lo facciamo oggi, perchè non è ancora stato fatto. E’ nostro dovere assumerci la responsabilità di gestire questioni spinose. Una volta partiti prenderemo l’abitudine“.