Savona. Tre alloggi per 6 persone disabili, tra i 18 e i 23 anni, sono stati inaugurati oggi in Largo Tissoni 6. I tre locali, che appartengono al Comune di Savona ma che gestisce Arte, sono stati oggetto di una ristrutturazione e dell’abbattimento delle barriere architettoniche e prevedono arredi dedicati.

Gli appartamenti, due al piano terra e uno situato al terzo piano, fanno parte del progetto del PNRR “Percorsi di autonomia (abitativa e lavorativa) per persone con disabilità” per una cifra complessiva che si attestava sui 536mila euro.

“L’obiettivo è rendere il più possibile autonomi questi ragazzi. E’ stato fatto un percorso anche con l’Asl2 savonese per dare un apporto multidisciplinare ai ragazzi – afferma l’assessore Riccardo Viaggi – ci sono stati esperti che esaminano le persone che possono avere una risposta ai loro bisogni in questo progetto”.

All’avviso pubblico aveva risposto la Fondazione L’Ancora di Varazze che gestirà gli alloggi e le sei persone con disabilità dando vita a percorsi di attivazione tramite tirocini e laboratori.

“Ci sarà una équipe multidisciplinare, dove ci sarà un coordinatore attivo, un educatore e due assistenti sociali che saranno in sinergia con gli operatori del distretto per gestire gli alloggi e tutte quelle che possono essere quelle attività esterne che andremo, man mano in base anche ai ospiti che usufruiranno di questi spazi, ad attivare”, afferma Fausto Romano della Fondazione L’Ancora.

“Le attiveremo per dare un’autonomia e la possibilità di una vita indipendente ma non sono dentro casa ma anche all’esterno. Vogliamo avvalerci anche di quelli che sono progetti già in essere e che danno la possibilità di attivare, ad esempio, dei corsi anche di lavoro”, aggiunge.

“Attiveremo tutto quello che può essere una risorsa per questi giovani, anche usufruendo della rete tra le varie associazioni, enti e opportunità – prosegue – per poi dare a questi ragazzi la possibilità veramente di essere il più possibile autonomi. L’idea è di far vivere ai ragazzi questi spazi come fossero loro, sentirsi a casa loro. L’educatore avrà la funzione di insegnare come fare la spesa sul territorio, come si gestisce una casa, quali sono i prodotti idonei per un bagno piuttosto che per una cucina. Si faranno anche delle attività magari di cucina proprio per insegnare a loro come utilizzare gli spazi che abbiamo messo a loro disposizione”, aggiunge.

“Il nostro è un compito di essere un po’ una stampella per quello che può essere una novità importante della loro vita, ovvero uscire dalla loro casa per andare a convivere con altri ospiti che magari non conoscevano prima. E inseguito per poter poi affrontare quello che è la vita all’esterno, compresa la possibilità di inserirsi sul territorio e nel mondo del lavoro, soprattutto con dei percorsi agevolati che parò vanno studiati con dei progetti educativi individuali”, conclude.