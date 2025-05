Savona, ragazza accoltellata in via Bresciana: colpita all’addome

Savona. Accoltellamento nel pomeriggio di oggi (lunedì 12 maggio) in via Bresciana a Savona. Una ragazza di circa 25 anni avrebbe ricevuto una coltellata all’addome ,ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad aggredirla un ragazzo di origine straniere.

L’aggressore, secondo le primissime informazioni, avrebbe tentato di rubarle i soldi che la giovane stava prelevando dallo sportello automatico. Da qui ne sarebbe scaturita una colluttazione che avrebbe poi portato all’accoltellamento. Ma la ricostruzione nel dettaglio dell’accaduto è ancora in via di accertamento.

Sul posto le volanti della polizia di Stato, la polizia locale, la Croce Rossa di Quiliano e l’automedica del 118. La venticinquenne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Gli agenti della squadra mobile hanno avviato l’indagine per capire la reale dinamica dell’accoltellamento. Il ragazzo al momento non è stato fermato.