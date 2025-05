Savona. “Oggi ho partecipato al Savona Pride 2025 per rivendicare e celebrare i diritti della comunità LGBTQIA+ in Liguria. Con lo slogan “Liberə tuttə”, abbiamo percorso le vie principali di Savona partendo da Piazza del Popolo e arrivando a piazza Sisto, insieme ad associazioni, movimenti, istituzioni e tutta la parte di cittadinanza che crede in una società più inclusiva e aperta”.

Così Roberto Arboscello, vice presidente del Consiglio regionale che ha partecipato oggi al Pride di Savona.

“In un tempo in cui le discriminazioni tornano a farsi strada, anche nel linguaggio istituzionale, era mio dovere esserci. Il Pride non è solo una festa: è un atto politico, collettivo, per difendere i passi avanti e le conquiste di civiltà raggiunte nel tempo”.

“Il mio impegno sarà quello di continuare a dare voce a chi, ancora oggi, subisce discriminazioni, invisibilità, ostilità e di provare a costruire una Liguria sempre più rispettosa delle differenze e sensibilità di ognuno” conclude.