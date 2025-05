Savona ospiterà il 48esimo Incontro diocesano delle confraternite

Savona. Domenica 1° giugno si terrà il 48esimo Incontro Diocesano delle Confraternite. L’evento avrà una doppia rilevanza in quanto concomitante con il Giubileo della Speranza. Alle ore 15 le rappresentanze delle confraternite saranno ricevute presso l’Oratorio Santi Pietro e Caterina, in via dei Mille.

Alle 15:30 inizierà la processione con gli stendardi e i crocifissi lungo le vie cittadine fino alla Cattedrale Nostra Signora Assunta, una delle chiese giubilari della diocesi di Savona-Noli, dove si attraverserà la Porta Santa. Alle 16:30 il vescovo monsignor Calogero Marino presiederà la celebrazione eucaristica solenne.

“Sarà un’occasione speciale per pregare insieme ed esprimere la nostra appartenenza al mondo confraternale all’interno della vita della Chiesa di Savona, testimoniando pubblicamente la fede nel Signore e la devozione alla Vergine Maria e ai santi”, dichiara il Priorato Diocesano delle Confraternite.