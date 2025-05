Savona, manovra da oltre 7 milioni di euro: riqualificazione di strade e verde

Savona. Questa mattina la Giunta ha approvato una manovra da oltre 7 milioni di euro (7.191.900 euro) per l’impiego di una quota importante dell’avanzo libero di amministrazione accertato al 31 dicembre 2024 in 8 milioni e 162mila euro.

In via prudenziale, si procederà con l’accantonamento di una quota di riserva da questi 8 milioni, pari a circa 1 milione 500mila euro.

“Con questa manovra – dice il sindaco di Savona, Marco Russo – attuiamo un intervento importante che incide su un aspetto su cui la città è da tempo sofferente, ovvero la qualità urbana. Veniamo da anni di carenza di manutenzione che hanno determinato una condizione di degrado diffusa molto significativa che certamente non si può risolvere in un colpo solo, però siamo determinati nei prossimi mesi a lasciare un segno importante di riqualificazione delle nostre strade, dei marciapiedi, delle aree verdi e così via. L’intervento sarà orientato prioritariamente sui quartieri, dando continuità a un’azione di cura e di attenzione che abbiamo seguito fin dall’inizio del mandato, a partire dalla riqualificazione dei parchi”.

“Con questa variazione – aggiunge invece l’Assessore al Bilancio, Silvio Auxilia – l’Amministrazione integra in maniera importante le risorse già stanziate nel bilancio di previsione. Inoltre conserviamo un accantonamento significativo, proprio per ragioni di prudenza, a conferma di una linea che fa della solidità economica e finanziaria un punto fondamentale della nostra azione”.

IL DECORO NEI QUARTIERI. L’Amministrazione ha scelto di orientare la manovra in larga misura su interventi mirati alla cura della città, al suo decoro e alla manutenzione, privilegiando opere che avranno un impatto tangibile sulla qualità della vita quotidiana, in particolare nei quartieri.

2,5 milioni sono stati destinati alla manutenzione delle strade comunali, degli arredi urbani, del verde e della rete delle acque bianche; mentre 1 milione 581mila euro è stato destinato a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su scuole, impianti sportivi e altri edifici comunali per risolvere criticità che derivano da anni di carenza di manutenzione e ne compromettono la piena fruibilità.

IL SOSTEGNO ALL’ABITARE. Un altro investimento importante riguarda uno dei settori, il sociale, che già nel bilancio 2024 costituiva una delle voci principali di spesa. In questa variazione si aggiungono quasi 900mila euro, non solo per incrementare gli interventi per i minori in struttura e le attività educative per alunni disabili, ma scegliendo anche di destinare 150mila euro per la casa, attraverso misure di sostegno all’abitare che verranno messe a punto a breve.

LA PROGETTAZIONE. Non va dimenticata, infine, la progettazione, con l’obiettivo di imprimere un’accelerazione a opere strategiche per la città. Va ricordato che l’avanzo può essere destinato solo ed esclusivamente a spese non ripetibili e con obbligo di impegno entro l’anno in corso che danno vita, dunque, a interventi da realizzare nel breve periodo.

GLI INTERVENTI

All’interno degli obiettivi generali, la manovra consentirà di mettere a terra una serie di interventi puntuali e di ampio respiro:

STRADE

• Asfaltatura (1 milione 150mila)

• Marciapiedi, segnaletica orizzontale, manutenzione acque bianche, altri interventi di manutenzione ordinaria (791mila)

• Interventi sui semafori (126mila)

VERDE

• Manutenzione aree canine e aree verdi (310mila)

• Estirpazione delle ceppaie e messa a dimora di nuovi alberi (77mila)

• Interventi per la processionaria nei parchi pubblici (22mila)

DECORO e VIDEOSORVEGLIANZA

• Pulizia straordinaria quartieri (80mila)

• Controllo accessi parcheggi Città sul Mare (85.400)

• Installazione videocamere di sorveglianza (90mila)

Per tutti questi interventi verrà data priorità ai quartieri e si svolgerà un confronto con i nascenti Comitati di quartieri.

I PROGETTI

Importante, infine, è la cifra (quasi 600mila euro) destinata alle progettazioni di aree strategiche da terminare entro l’anno.

• progettazione del Bacigalupo (100mila) in accordo con il CIMA per avviare definitivamente il recupero dello stadio

• indagini geologiche e attività propedeutiche alla progettazione del nuovo polo scolastico delle scuole Astengo (50mila)

• progetto per la sistemazione del parcheggio del Sacro Cuore, progetto esecutivo per il percorso ciclopedonale e per la passerella Walter Tobagi: 90mila.

• Completamento della progettazione per il restyling di via Mistrangelo e via Rossello di cui è già stato realizzato il preliminare: 40mila.

• Progetto per la sistemazione dei cortili adiacenti la chiesa del San Giacomo: 125mila euro

ALTRI INTERVENTI

Vi sono infine altri interventi per commercio, eventi, turismo, sport, cultura e agroalimentare (710mila euro). Per finanziare, infine i patti di collaborazione, le prime attività dei comitati di quartiere e le esperienze di partecipazione attiva della cittadinanza, come ‘BottomUp!’, progetto di microrigenerazione urbana a Zinola, sono stati stanziati 38mila euro.