Savona, le Principesse in corsia in visita al canile: “Una giornata di solidarietà e magia”

Savona. Questa mattina, l’organizzazione di volontariato Principesse in Corsia ha visitato il canile di Savona per aiutare a dare visibilità ai cani ospiti della struttura. Le Principesse, note per le loro visite agli ospedali pediatrici, hanno creato, in collaborazione con i volontari del canile, delle favole magiche con i protagonisti i cani del canile, coinvolgendo i bambini ricoverati in ospedale in questa giornata di solidarietà.

Durante la visita, le Principesse hanno fatto una diretta Instagram, permettendo ai bambini ricoverati di vivere con loro questa esperienza unica. La diretta ha mostrato i cani del canile in tutta la loro bellezza e personalità, e le Principesse hanno letto le favole magiche create appositamente per l’occasione.

“Questa visita è stata un’esperienza unica e speciale per noi: siamo felici di poter aiutare a dare visibilità ai cani del canile e di poter coinvolgere i bambini ricoverati in ospedale in questa giornata di solidarietà”.

L’organizzazione di volontariato, conosciuta per le sue visite agli ospedali pediatrici, dove porta gioia e magia ai bambini ricoverati, con questa visita al canile di Savona ha dimostrato un ulteriore esempio della loro dedizione e impegno per la solidarietà e il benessere degli animali.

“Speriamo che questa iniziativa possa ispirare altri a sostenere le organizzazioni che lavorano per il benessere degli animali”.

“Ringraziamo tutti i volontari del Canile di Savona che hanno permesso questa mattinata speciale ma che soprattutto si occupano in qualità di volontari dei cani ospiti di questa struttura” concludono.