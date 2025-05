Savona, le Callandrone diventano la scuola nel verde: inaugurato il nuovo giardino

Savona. E’ stata inaugurato oggi pomeriggio, con i bambini della scuola, il giardino della scuola primaria Callandrone. E’ così concluso il primo intervento della programmazione complessiva presentata dal Comune di Savona nel programma Fesr 2021- 2027.

Presenti il sindaco di Savona Marco Russo, il vicesindaco Elisa Di Padova, l’assessore Ilaria Becco e gli assessori Lionello Parodi e Francesco Rossello.

Il progetto è composto di due lotti che hanno portato a un ripensamento complessivo del cortile che da spazio asfaltato, non ombreggiato e con pochi giochi diventa un giardino didattico in cui sia possibile giocare e studiare. Si tratta di un intervento complessivo da 843mila euro.

Il progetto ha previsto la rimozione totale dell’asfalto e sono stati introdotti quasi 2.000 metri di pavimentazioni drenanti; 700 mq in più di verde; 20 nuovi alberi e più di 100 metri quadri di pareti ricoperte di rampicanti attrezzate in alcuni punti come dispositivo per la seduta e il gioco.

Il progetto ha introdotto anche azioni che concorrono al contrasto ai cambiamenti climatici, in uno scenario di breve-medio periodo. Oltre alla depavimentazione e all’incremento del verde che aiuta a contrastare anche le isole di calore, sono state studiate anche delle soluzioni di drenaggio sostenibile come due raingarden e un bacino di accumulo idrico, in pratica si tratta di leggere depressioni del suolo ricoperte di verde e finalizzate alla raccolta e al trattenimento temporaneo delle acque meteoriche di deflusso. Queste zone sono caratterizzate da una vegetazione differente rispetto al resto del giardino, perché deve essere adatta a brevi periodi di sommersione.