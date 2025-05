Savona: la firma di Giulia Pastorino, premio Andersen 2025, sul festival “Zerodiciannove”

Savona. L’illustratrice Giulia Pastorino, proclamata ieri vincitrice del Premio Andersen 2025 – miglior libro 3-6 anni – insieme a Sergio Olivotti, per Se fossi Ugo (Corraini), realizzerà l’immagine ufficiale di Zerodiciannove – Festival delle storie di Savona per il prossimo appuntamento del 2026.

La notizia arriva mentre è ancora in corso l’edizione 2025 della manifestazione, che fino a domenica 11 maggio animerà la città con mostre, laboratori e incontri dedicati a piccoli e grandi lettori.

Ogni anno, Zerodiciannove affida a un illustratore o a un’illustratrice il compito di raccontare Savona con una nuova immagine legata al tema dell’edizione. Il primo a farlo era stato proprio Sergio Olivotti, co-autore del libro premiato dalla rivista Andersen, e firma anche il logo del festival ligure.

Nel 2026, Pastorino raccoglierà il testimone da Philip Giordano: artista attivo tra l’Italia e il Giappone e special guest di quest’anno, ha lavorato sul tema delle “Rotte (fisiche)”, immaginando una poetica migrazione di animali e piante fantastici in arrivo tra i luoghi simbolo della città.

Sempre a Savona, Giulia Pastorino sarà protagonista, insieme a Letizia Iannaccone e Anais Tonelli, della mostra “Illustrazione in ceramica” che inaugurerà in occasione del Festival della Maiolica, in programma dal 6 all’8 giugno 2025. In esposizione al Museo della Ceramica di Savona una selezione di opere che trasformano i lavori delle artiste in sculture ceramiche, intrecciando diversi materiali e linguaggi.

Tra gli altri nomi già confermati per Zerodiciannove 2026: Francesco Chiacchio, Nicoletta Gramantieri, Bimba Landmann, Beatrice Masini, Claudia Mencaroni, Cristina Portolano, Silvia Salvagnini, Fabrizio Silei, Nadia Terranova, Luca Tortolini e Silvia Vecchini.

Zerodiciannove – Festival delle storie è un progetto del Comune di Savona – #CittàCheLegge –, con la direzione artistica di Isabella Labate (Premio Andersen 2024) e Alessio Cotena, responsabile dei servizi educativi della Fondazione Museo della Ceramica di Savona, ente organizzatore insieme alla Fondazione De Mari – CR Savona. Nato nel 2023, dedicato a bambin* e ragazz* da 0 a 19 anni (e non solo), il festival promuove la lettura come esperienza viva e condivisa, l’educazione alla bellezza e alla pluralità dei linguaggi e lo sviluppo di percorsi formativi innovativi, attraverso un ricco calendario di iniziative gratuite e aperte al pubblico.

