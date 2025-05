Savona, Klaus cerca casa: giovane Rottweiler abbandonato legato a un palo in Corso Ricci

Savona. Era una mattina qualunque quando Klaus è stato trovato, legato a un palo in Corso Ricci a Savona. Nessun microchip, nessuna denuncia di smarrimento, nessuno che lo abbia cercato. Eppure Klaus è un cane giovane, probabilmente nato a novembre 2023, pieno di energia e con tutta la vita davanti.

Oggi si trova al canile di Savona, in attesa di una famiglia che possa offrirgli un’adozione responsabile e definitiva. È un Rottweiler, una razza forte ma anche sensibile, per questo i volontari cercano per lui qualcuno che conosca bene le sue caratteristiche o che sia disposto a farsi accompagnare in questo percorso.

L’adozione, infatti, non è immediata: è previsto un percorso di valutazione con un educatore di fiducia del canile, seguito da un periodo di pre-affido. Una fase fondamentale per capire se c’è sintonia e per aiutare il cane a inserirsi senza traumi nella nuova casa.

Il canile copre anche le spese del supporto educativo post-adozione, che in alcuni casi può includere un affiancamento obbligatorio da parte dell’educatore.

Chi fosse interessato può contattare il canile di Savona allo 019 264716 (dalle 9 alle 12) oppure al 327 5892908.

Un appello rivolto anche alla provincia di Genova: Klaus aspetta solo una seconda possibilità.