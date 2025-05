Savona, investimento pedonale sull’Aurelia: donna travolta da un’auto e trasportata in ospedale

Savona. Investimento pedonale sull’Aurelia. È successo questa mattina (12 maggio), a Savona, intorno alle 11, precisamente in Corso Vittorio Veneto all’incrocio con corso Viglienzoni.

Stando a quanto riferito, ad essere investita da un’auto (una Mercedes Classe A) è stata una donna sulla sessantina, che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto: un’ambulanza della Croce Oro Mare di Savona e gli agenti della polizia di Stato.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata immediatamente trasportata in ospedale, per fortuna senza gravi ferite o lesioni: è stata accompagnata al San Paolo di Savona, in codice giallo.