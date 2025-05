Savona. Si è svolta questa mattina (10 maggio), una toccante cerimonia di ricordo per Federica Barbiero, vigilessa morta a soli 27 anni in un drammatico incidente nel 2005.

Pe consentirne lo svolgimento è stato chiuso temporaneamente il controviale di corso Tardy e Benech, all’altezza del punto in cui avvenne la tragedia, dove è stato apposto un mazzo di fiori.

All’evento erano presenti: i genitori della ragazza ed alcuni amici, il sindaco Marco Russo, il questore Giuseppe Mariani, il comandante della polizia municipale Igor Aloi, molti agenti della polizia locale di Savona e rappresentanze di altri Comuni della provincia e delle altre forze dell’ordine.

L’episodio si verificò esattamente 20 anni fa, il 10 maggio 2005. Barbiero, da due anni in servizio presso la polizia locale di Savona, si trovava in sella alla sua moto, nell’ambito di un servizio di scorta di un trasporto speciale diretto in porto.

Ma quando i mezzi transitavano con sirene e lampeggianti blu in corso Tardy e Benech, un’automobile sbucata da una traversa era andata ad impattare contro il bauletto della moto della 27enne.

guarda tutte le foto 8



Savona, cerimonia in ricordo della vigilessa Federica Barbiero

La ragazza perse l’equilibrio e cadde proprio sotto le ruote del camion che si trovava vicino a lei, perdendo così la vita.