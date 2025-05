Savona. “E’ stata una bella giornata di sport, all’insegna del divertimento e nel ricordo di papà. Una bella occasione per rivedere i tanti amici di mio padre e ricordarlo”. Sono queste le parole usate da Cristiano Prati, figlio di Pierino Prati, il giorno dopo il 2° Trofeo intitolato proprio al papà.

Infatti ieri, nella cornice del campo F. Levratto di Zinola, è andato in scena la seconda edizione del Trofeo Pierino Prati (torno giovanile dedicato alla leva 2015) che ha visto come vincitore il Genoa (2016). A completare il podio, con ottime prestazioni, la due squadre femminili: seconda il Milan, e sul gradino più basso del podio, la Juventus. Quarti classificati la Polis Genova, poi La Veloce mentre al sesto posto Albissole. Hanno chiuso il torneo in settima e ottava posizione il Torino e il Savona FBC.

Ma al di là dei risultati è stata una giornata di memoria e passione che ha visto una presenza massiccia sulle tribune di genitori e appassionati (circa 200 spettatori). Una bella occasione per ricordare Pierino Prati, una leggenda del calcio locale e nazionale (ha vestito infatti anche le maglie di Roma e Milan). Prati vestì la maglia biancoblù nella stagione 1966-1967, contribuendo con il suo talento e le sue reti (15 gol in 29 partite) a rendere memorabile quell’annata. Quella parentesi a Savona fu un trampolino di lancio per la sua brillante carriera, ma dimostrò anche il forte legame che il giocatore mantenne con la città. Pierino tornò, nel 1979, a Savona per concludere la sua carriera dove tutto ebbe inizio. Il Savona allora militava in Serie C2 ma aveva un tifoso speciale, proprio il figlio di Pierino.

Ieri è stato il primo anno in cui il Savona ha partecipato con il vecchio nome Savona FBC e il vecchio logo, proprio per questo motivo i piccoli biancoblù hanno donato al figlio Cristiano una maglia degli Striscioni con il numero 11 e il cognome Prati. “E’ stato emozionante, mi ha rievocato me da bambino, di quando ero sulle tribune del Bacigalupo per fare il tifo per il Savona e mio papà, grazie per questo ricordo”, aggiunge il figlio.

Come già avevamo anticipato sicuramente ci sarà una terza edizione del torneo ma con la speranza di farlo al Bacigalupo: “Ho parlato con l’assessore Rossello, l’obiettivo è quello di giocare nello stadio che ha visto le gesta di mio papà”, conclude Cristiano.

“Sono davvero orgoglioso della riuscita, ci hanno fatto i complimenti per l’organizzazione e ne andiamo fieri – afferma Giancarlo Aismondo, responsabile del settore giovanile de La Veloce – voglio sottolineare una cosa, c’è stata molta correttezza sia in campo che fuori. I supporters del Milan femminile meritano un applauso particolare, hanno incoraggiato tutte le squadre”.