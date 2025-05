Savona, il 7 maggio le Associazioni d’Arma, Combattentistiche e Patriottiche saranno presenti in piazza Mameli dal monumento dei caduti

Savona. Domani 7 maggio alle ore 18:00 le Associazioni d’Arma, Combattentistiche e Patriottiche di Savona facenti parte della CO-ARMI saranno schierate con labari e bandiere davanti al Monumento ai caduti di piazza Goffredo Mameli in Savona per ascoltare i 21 rintocchi di campana che ogni sera vengono scanditi, come è tradizione dal 1927, anno dell’inaugurazione del Monumento, in onore dei militari i caduti di tutte le guerre.

A questa commemorazione parteciperà il Capitano di fanteria (in congedo) dell’Esercito Italiano Pasquale Trabucco che sta effettuando un viaggio solitario “Da Roma al Vallo di Adriano” a piedi sul passo della memoria.

Lo stesso ha dichiarato: “È tempo di rimettersi in cammino. Lo zaino è pronto, la bandiera è sempre con me. Dopo chilometri di strada, dopo sacrifici e battaglie per il riconoscimento del 4 novembre, il viaggio riprende da Roma al Vallo di Adriano, sulle orme dei legionari romani, in memoria dei militari di oggi, di chi ha servito e di chi ancora serve. Questo cammino non è solo storia, è memoria viva: cammino per il riconoscimento degli effetti civili del 4 novembre, per le vittime del dovere, per chi ha dato tutto senza mai chiedere nulla in cambio”.

L’obbiettivo di Trabucchi è quello di raggiungere il confine tra Scozia e Inghilterra, il cosiddetto Vallo di Adriano, un cammino lungo ben circa 2600 km, partendo da Roma – Castel Sant’Angelo. Saranno 75 le tappe, tra cui quelle in Toscana, Lombardia, Piemonte e Liguria, che lo vedrà approdare in Scozia al Vallo di Adriano, la fortezza che è stata costruita all’epoca dall’omonimo imperatore per segnare il confine con la parte settentrionale dell’Impero Romano.

Nel tratto tra Varazze-Celle Ligure e Savona sarà accompagnato da alcuni soci della sezione savonese dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.