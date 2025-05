Savona, i sindacati di Tpl: “Lavoratori sotto pressione”

Savona. “C’è forte pressione lavorativa sui lavoratori di Tpl Linea”. Le sigle sindacali dell’azienda di trasporto pubblico savonese sottolineano “una situazione di pesantezza” e ci spiegano i motivi.

“La lotta all’evasione porta i verificatori dei titoli di viaggio a pressanti controlli verso i passeggeri, agli autisti vengono continuamente richieste prestazioni lavorative straordinarie oltre il normale orario di lavoro con riposi saltati o spostati, che portano spesso ad arrivare a due settimane di lavoro continuativo”.

I rappresentanti dei lavoratori di Tpl aggiungono: “Una nota di colore che riguarda gli autisti della linea 40/ che – raccontano – dopo le impegnative deviazioni di percorso dovute alla chiusura della statale Aurelia a Vado Ligure per il cantiere per il rifacimento del ponte sul torrente Segno e a Finale Ligure per la frana che chiude la statale Aurelia, per il percorso alternativo sull’autostrada tra Spotorno e Finale devono pagare di tasca propria il pedaggio autostradale per poi, con le ricevute, essere rimborsati, procedura che allunga i tempi di percorrenza già compromessi”.

“Malgrado le ripetute richieste di dotare i bus di Telepass all’Azienda, ancora nessun provvedimento”, concludono.