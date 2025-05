Savona, furto in un appartamento a Lavagnola: “Bottino da 30mila euro”

Savona. Furto in un appartamento a Lavagnola a Savona. E’ successo questa mattina intorno alle 10.

In casa non era presente nessuno al momento del furto, poi la brutta sorpresa dopo il rientro: “Sembra che siano passati dal tetto e usciti dalla porta principale togliendo i giri che mia madre aveva dato alla porta”, racconta il figlio dei due proprietari di casa.

Da una prima verifica della refurtiva, “il bottino è quantificabile in 30 mila euro“.

“Sono stati portati via gli ori – spiega ancora -. Non abbiamo trovato nulla sottosopra, sembrerebbe che i ladri usino il metaldetector per trovare subito i metalli preziosi”.

Sul posto è arrivata la polizia. E’ stata presentata denuncia in questura a Savona.