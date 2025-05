Savona, è mancato il diacono permanente Umberto Calcagno

Savona. Ieri improvvisamente all’età di ottant’anni è mancato all’affetto dei suoi cari il diacono permanente Umberto Calcagno.

Ne hanno dato il triste annuncio la moglie Marisa, le figlie Cristiana, Silvia e Alexis, il genero e gli amatissimi nipoti tutti. Nato a Savona il 25 febbraio 1945 e ordinato il 25 marzo ’95, è stato uno dei primi diaconi permanenti della diocesi di Savona-Noli.

Fra i suoi incarichi quelli di responsabile dell’Apostolato della Preghiera e collaboratore assistente del Movimento dei Cursillos di Cristianità. Come diacono permanente ha operato soprattutto nella sua parrocchia di residenza, San Dalmazio Martire. Ha seguito varie realtà ecclesiali e dato vita alla Cooperativa Sociale Concordia. In passato ha lavorato come bancario alla Cassa di Risparmio di Savona.

Oggi pomeriggio alle ore 17:30 nella parrocchiale di Lavagnola sarà recitato il santo rosario, domani, mercoledì 7 maggio, alle 10:30 nella stessa chiesa sarà celebrato il funerale.