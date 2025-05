Savona, controlli antidroga dei carabinieri in piazza del Popolo: due persone denunciate

Savona. Prosegue senza sosta l’attività dei carabinieri della compagnia di Savona volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle zone più sensibili della città di Savona.

Nell’ambito di tale attività, durante il weekend appena trascorso, in due diverse operazioni effettuate in piazza del Popolo, i carabinieri di Savona hanno fermato due cittadini stranieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di domenica i militari hanno deferito all’autorità giudiziaria un cittadino tunisino che, dopo aver ceduto delle sostanze stupefacenti ad alcuni connazionali, dopo essere stato fermato e controllato in piazza del Popolo è stato trovato in possesso di circa 16 grammi di Hashish.

Il giorno successivo, durante uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sempre in piazza del Popolo, i carabinieri hanno controllato un altro cittadino straniero: questi è stato sorpreso in possesso di 5 grammi di hashish e circa 200 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati.

Questa attività conferma nuovamente l’attenzione dell’Arma locale per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in Savona, anche al fine di prevenire forme di disagio e dipendenze e contribuire al mantenimento del decoro urbano del territorio.