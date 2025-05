Savona, Cola suona la carica per l’anno prossimo: “Faremo una squadra per giocarci il campionato, c’è l’intenzione di fare il doppio salto”

Pietra Ligure. Vacanze posticipate per il Savona che, dopo aver vinto contro la Baia Alassio, si giocherà il titolo regionale contro la Santerenzina. Il successo 4-2, con le doppiette di Rignanese e Giacomo Piu, certifica ancor di più il valore della formazione biancoblù.

Ne parla nel post partita il tecnico degli Striscioni, Emanuele Cola: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Peccato per quelle sbavature finali ma è normale: il campionato lo abbiamo vinto un mese fa, tenere alta l’attenzione non è facile. I ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo forte, di persone valide. Sono contento di andare a giocare la finale, ora proveremo a vincere il titolo“.

Tuttavia, questo mini-torneo assume un valore secondario rispetto alla grande impresa maturata in campionato e commentata nuovamente da Cola. “Nel nostro girone – afferma il mister – cinque squadre hanno concluso sopra i 60 punti, credo che non si sia mai visto. È stato difficile recupararle prima e poi staccarle”.

Infine, uno sguardo al futuro, per preparare la prossima stagione in Promozione. Un ritorno che dovrà essere in grande stile, almeno secondo le attese e il lavoro che verrà fatto in estate. Dichiara infatti Cola: “La squadra sarà fatta per giocarsi il campionato. Vincere non è facile ma ci sono le intenzione per fare il doppio salto. Possibili acquisti? Non sarebbe giusto parlarne nei confronti dei ragazzi che hanno giocato quest’anno. Di queste cose ne parla il direttore, non io”.