Savona “capitale” della danza: un weekend internazionale tra spettacolo, formazione e inclusione.

Savona. Il 24 e 25 maggio 2025 il Teatro Chiabrera si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per la terza edizione di “Savona International Dance Competition”, manifestazione che riunisce eccellenze della danza provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un evento che coniuga passione, arte e inclusività, un evento targato Us Acli, sotto la direzione artistica della professoressa Cristiana Rossi, anche referente dell’iniziativa sul territorio.

Organizzato con il patrocinio della Città di Savona, il concorso si inserisce nel percorso degli eventi legati alla candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Il programma prenderà il via sabato 24 maggio alle ore 16.00 con un attesissimo workshop di danza contemporanea in palcoscenico tenuto da Mauro Astolfi, coreografo di fama internazionale e direttore artistico dello Spellbound Contemporary Ballet. Un’occasione preziosa di formazione e confronto per danzatori provenienti da tutta Italia.

La stessa sera, alle ore 20.30, andrà in scena “Savona Opening Night”: una serata di gala e spettacolo che rappresenta la cerimonia di apertura ufficiale del concorso. Un momento di festa e celebrazione che darà il benvenuto a partecipanti, famiglie e pubblico con esibizioni e coreografie vincitrici della scorsa edizione.

Il clou dell’evento sarà domenica 25 maggio, quando si svolgerà la competizione vera e propria, articolata nelle categorie: danza classica, moderna, contemporanea, composizione coreografica e Inclusive Dance Theatre, sezione dedicata alla promozione dell’inclusione attraverso l’arte coreutica.

Il concorso è impreziosito da una giuria d’eccezione, composta da protagonisti di spicco della scena coreutica internazionale: Mauro Astolfi, coreografo di fama e direttore artistico della compagnia Spellbound; Francesco Borelli, ballerino scaligero, giornalista e critico, fondatore della rivista “Dance Hall News”; Simona Noja-Nebyla, étoile dell’Opera di Vienna e oggi attiva nella promozione istituzionale della danza; e Torsten Teubl, docente e coreografo tedesco con una solida esperienza nei maggiori teatri europei. Una squadra di esperti pronta a valutare con competenza e sensibilità artistica il talento in gara.

Il “Savona International Dance Competition” si conferma così non solo come vetrina di talenti, ma anche come motore di cultura e crescita per il territorio con 50 scuole di danza partecipanti e con la presenza in palcoscenico di più di 500 ballerini.