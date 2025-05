Savona, blitz antidroga in un bar: sequestrati 4,5 kg di cocaina, titolare arrestato

A Savona i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e relativo munizionamento.

A seguito dell’incremento dei servizi finalizzati al controllo negli esercizi pubblici, il giovane è stato sottoposto ad accertamenti di polizia presso il bar del quale è titolare, situato nel quartiere di Villapiana.

All’arrivo degli agenti, il soggetto inizialmente si è mostrato poco collaborativo, inducendo ad approfondire le verifiche per il suo atteggiamento sospetto: la successiva perquisizione ha consentito di recuperare alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già confezionate occultate all’interno di un barattolo nel vano cucina del locale.

A seguire le forze di polizia hanno svolto le perquisizioni domiciliari nei tre appartamenti nella disponibilità dell’uomo, situati sempre nel quartiere Villapiana.

Così è stato rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina, parte in pietra e parte in polvere, in confezioni sotto vuoto e termosaldate, per un peso complessivo di oltre 4 chili e 400 grammi: a supporto dell’attività illecita, gli agenti hanno trovato denaro contante, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

La droga sequestrata, che era pronta ad essere immessa sul mercato savonese, si stima abbia un valore commerciale di oltre 350 mila euro.

Nell’anno in corso non è la prima volta che nella provincia di Savona viene appurato il coinvolgimento diretto o indiretto di titolari o gestori di esercizi pubblici nella detenzione e nello spaccio di stupefacenti: come già avvenuto nel recente passato, il Questore sta valutando l’emissione di un provvedimento di sospensione della licenza del bar in questione, ai sensi dell’articolo 100 TULPS, in quanto costituisce pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Oltre all’azione per smantellare una fonte di spaccio cittadino, l’operazione ha consentito di rinvenire nella disponibilità del giovane albanese anche una pistola semiautomatica Beretta M34, occultata in uno degli appartamenti, con relativo caricatore e alcune munizioni.

Sono in corso accertamenti per risalire alla filiera attraverso la quale il giovane tratto in arresto sia entrato in possesso dell’arma, la cui detenzione gli è costata la denuncia per ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

L’arrestato è stato condotto al carcere di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.