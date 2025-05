Savona, asilo Don Curioni di Zinola a rischio chiusura. La rabbia di genitori e insegnanti: “Comunicata con un foglio sulla porta”

Savona. Un semplice foglio affisso in bacheca. Così genitori e insegnanti della scuola per l’infanzia “Don Curioni” di Zinola, a Savona, affermano di aver scoperto la possibile chiusura del loro asilo. Lo raccontano in una lettera aperta che hanno deciso di inviare ai giornali per rendere pubblica la loro amarezza.

Proprio questa mattina la Diocesi di Savona ha diffuso una nota su questo tema, in cui la parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione di via Brilla ha garantito il servizio per il prossimo anno non escludendo, tuttavia, la futura chiusura del servizio “qualora non si trovino alternative concrete e sostenibili” dal punto di vista economico. Per discutere di questo è in programma un incontro il prossimo martedì 27 maggio alle ore 18.

Di seguito il testo integrale di insegnanti e genitori.

Abbiamo letto con profondo sgomento il manifesto affisso il 12 maggio u.s. dalla Parrocchia alla porta della Scuola dell’Infanzia “Don Curioni”, una realtà esistente dagli anni ‘70. È così che abbiamo saputo, insieme a tutta la comunità, che il futuro dell’asilo è incerto, e che – dopo il prossimo anno scolastico – potrebbe chiudere.

Siamo molto dispiaciuti non solo dalla notizia in sé, ma soprattutto dalla modalità con cui è stata comunicata: un foglio attaccato all’ingresso, senza alcun confronto preventivo né con le insegnanti né con le famiglie. Nessuna comunicazione diretta, nessuna riunione, nessun preavviso. Un gesto che ha lasciato tutti – educatrici, genitori, nonni e soprattutto i bambini – nell’incredulità e nel dolore.

A rendere tutto ancora più grave, è il fatto che a gennaio 2025 le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 sono state aperte regolarmente. Le famiglie hanno iscritto i propri figli con la piena fiducia che il servizio sarebbe proseguito. Alcune famiglie hanno organizzato la loro vita – lavoro, logistica, scelte educative – proprio sulla base della continuità dell’asilo. Per questo, l’improvviso rischio di chiusura è vissuto come un tradimento di un patto di fiducia.

(Come specificato sopra, in queste ore la parrocchia ha confermato il regolare svolgimento del servizio per la stagione 2025/26, ndr).

La pubblicazione di questo manifesto ha generato il panico tra le famiglie, che, temendo una possibile mancanza di continuità, hanno iniziato a informarsi per iscrivere i propri figli in altri asili. Vogliamo ricordare che questa scuola è da sempre un presidio educativo prezioso per il quartiere. Non è solo un edificio, ma un luogo di affetti, fiducia e crescita. Le famiglie hanno scelto “Don Curioni” per la qualità straordinaria del personale: le maestre sono eccezionali, attente e amorevoli, capaci di costruire un clima di serenità e inclusione che fa la differenza. E non possiamo non citare la cuoca, figura insostituibile e amatissima, che ogni giorno accompagna i bambini anche attraverso il cibo preparato con passione.

La parrocchia ha annunciato un incontro pubblico per martedì 27 maggio alle ore 18.00 presso il teatrino delle opere parrocchiali ma, in un momento così delicato, abbiamo chiesto un incontro anticipato e dedicato solo ai diretti interessati (famiglie e personale) tenutosi lunedi 19 maggio. In questo incontro abbiamo riscontrato freddezza, indifferenza e mancanza di volontà da parte della Parrocchia nonostante ci siano state proposte da parte delle famiglie per cercare possibili soluzioni anche a lungo termine.

Siamo consapevoli delle difficoltà economiche, ma crediamo fermamente che una realtà così radicata e significativa per il territorio non possa essere lasciata andare con un semplice manifesto.

Chiediamo che ogni passo futuro venga condiviso, discusso e costruito con chi ogni giorno vive questa scuola con amore, responsabilità e fiducia.

Perché “Don Curioni” non è solo un asilo: è una comunità. E le comunità non si chiudono, si difendono.

Le insegnanti e i genitori della Scuola dell’Infanzia “Don Curioni”