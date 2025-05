Savona, ancora posti liberi per il viaggio diocesano di settembre a Roma

Savona. Nel fine settimana si svolgerà il viaggio diocesano “Pellegrini di Speranza” a Roma, organizzato dal Servizio Pellegrinaggi e per la Pastorale del Turismo in occasione del venticinquesimo giubileo ordinario della Chiesa cattolica. I pellegrini viaggeranno su un pullman gran turismo fornito da Mamberto Viaggi di Finale Ligure, con andata e ritorno da e per Savona, e soggiorneranno in un hotel nelle vicinanze della Basilica San Pietro in Vaticano.

Giunti nella capitale, attraverseranno la Porta Santa di una delle basiliche giubilari, parteciperanno alla messa nelle Catacombe di San Callisto, sulla Via Appia antica, e visiteranno i luoghi più significativi della “città eterna” e dei suoi dintorni, come Castel Gandolfo. “Sarà l’occasione per immergersi nella profonda spiritualità e avvicinarsi al cuore dell’evento indetto da papa Francesco”, commenta la responsabile del servizio diocesano Manuela Pastorino.

La proposta ha riscosso un tale successo che è stato organizzato un secondo pellegrinaggio dal 14 al 16 settembre (3 giorni e 2 notti), con lo stesso programma e per il quale sono ancora disponibili alcuni posti. La quota di partecipazione va da 470 € a persona in camera doppia e comprende l’albergo con mezza pensione, il pullman, l’assicurazione medica / bagaglio e le visite. È obbligatorio il versamento di un acconto all’atto dell’iscrizione (50% della quota) e il saldo entro il 29 luglio.

Per le iscrizioni entro il 30 maggio ci si può rivolgere al Servizio Pellegrinaggi e per la Pastorale del Turismo presso il Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, a Savona, il mercoledì dalle ore 10 a mezzogiorno e il venerdì dalle 15 alle 17. Per ulteriori informazioni si può telefonare a Manuela Pastorino al numero di cellulare 3297815585 dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18.