Savona, al Levratto il 2° Trofeo intitolato a Pierino Prati. Il figlio Cristiano: “Il sogno è di fare la terza edizione al Bacigalupo”

Savona. “Sono contento, emozionato ma allo stesso tempo orgoglioso che domani (domenica 25 maggio a partire dalle 9.30) si terrà il 2° Trofeo Pierino Prati, in onore di mio papà. Lo avevo già detto lo scorso, anno quando è stato fatta la prima edizione, che non doveva essere una cosa estemporanea e così sono stato accontentato. Sarà una bellissima giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia”, ad affermarlo è Cristiano Prati, figlio della grande leggenda calcistica Pierino Prati.

Sarà una giornata di sport, passione e memoria quella che domenica animerà il campo F. Levratto di Zinola, dove si disputerà il torneo giovanile dedicato alla leva 2015. L’evento, patrocinato dal Comune di Savona e organizzato dalla FBC Veloce 1910, richiamerà alcune delle più prestigiose società calcistiche italiane nel capoluogo ligure.

Quest’anno una grande novità, parteciperanno due squadre femminili. Infatti sul rettangolo verde scenderanno in campo i giovani talenti di Torino (2016), Genoa (2016), Juventus Femminile (2015), Milan Femminile (2015), Veloce 1910, Albissola 1909, Savona FBC e Polis Genova, in un clima di sano agonismo e divertimento. Come recita il motto del torneo, infatti, “chi si diverte, non perde mai”. Ma il torneo non sarà solo sport. Sarà anche l’occasione per ricordare un calciatore che ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico nazionale e, in particolare, in quello savonese: Pierino Prati, a cui la manifestazione è dedicata.

“Vengo sempre molto volentieri a Savona – aggiunge Cristiano – perché incontro tanti vecchi amici di mio papà con i quali ricordiamo momenti indelebili. Sono legato a questa città perché ho seguito la parte finale della carriera di mio padre che, appunto, si è svolta qua a Savona con la casacca biancoblù”.

Lo scorso anno il torneo si era svolto sul campo Scaletti di Lavagnola, quest’anno quello di Zinola. Cristiano però per la terza edizione avrebbe un grande desiderio che non ce lo nasconde: “Vorrei si potesse fare al Bacigalupo, stadio in cui per mio papà tutto è partito“, spiega.

Prati vestì la maglia biancoblù nella stagione 1966-1967, contribuendo con il suo talento e le sue reti (15 gol in 29 partite) a rendere memorabile quell’annata. Quella parentesi a Savona fu un trampolino di lancio per la sua brillante carriera, ma dimostrò anche il forte legame che il giocatore mantenne con la città. Pierino tornò, nel 1979, a Savona per concludere la sua carriera dove tutto ebbe inizio. Il Savona allora militava in Serie C2 ma aveva un tifoso speciale, proprio il figlio di Pierino. “Io ero piccolo ma ho ricordi indelebili di me sulle gradinate del Bacigalupo, per questo vorrei che la 3° edizione si disputasse proprio lì”.

Uno degli ideatori del Torneo è Mauro Zunino, storico ex dirigente del Savona FBC: “L’idea di questo evento giovanile è nata immediatamente dopo la presentazione del libro di Cristiano “Ero Pierino la Peste“, che racconta proprio le gesta del nostro amato campione e di suo papà. Ho pensato che non poteva finire tutto così, solo con il libro. Ci doveva essere un seguito in memoria di Prati e così è nata l’idea. Ovviamente sono felice che ci sia la seconda edizione ma spero venga fatta anche la terza. Grazie a chi ha reso possibile quest’anno il proseguimento del Torneo”.

L’ingresso per assistere alle partite sarà di 5 euro.