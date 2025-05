Savona, al Chiabrera va in scena lo spettacolo “Il mito necessario. Viaggio verso il voto femminile”

Savona. Sabato 31 maggio, alle ore 21, nella prestigiosa sede del Teatro Chiabrera di Savona, va in scena il nuovo spettacolo del Laboratorio Teatrale “La storia in scena”. Lo spettacolo è sostenuto dal Comune di Savona, dalla Fondazione De Mari, dalla Fondazione “Una, Nessuna, Centomila”, dall’Associazione Telefono Donna e dall’Associazione Culturale Grassi; è realizzato dagli studenti e studentesse del Grassi, con la regia di Jacopo Marchisio; referente per il Liceo è il prof. Andrea Cipollone.

Lo spettacolo ripercorre, in un viaggio nei decenni tra Fascismo e Dopoguerra, il complesso cammino che ha portato al riconoscimento del diritto di voto alle donne.

“Ciò che desideriamo maggiormente sottolineare è che lo spettacolo vede coinvolto un numero notevole di studenti e studentesse: quasi 40, impegnati come attori o in altri ruoli importanti: musica, luci, pubblicità, costumi… Un grande lavoro corale, dunque. Questi ragazzi hanno avuto, ancora una volta, il coraggio di confrontarsi con un tema delicato e difficile, in un momento in cui l’attualità ci mostra, spesso nel modo più drammatico, quanta strada si debba ancora fare per il pieno riconoscimento delle pari opportunità”.

“I partecipanti hanno lavorato tutto l’anno, un pomeriggio alla settimana, con grande dedizione; si sono formati sul tema (non solo dal punto di vista storico ma anche col supporto giuridico delle avvocate di ‘Telefono donna’) per costruire una memoria a posteriori dei fatti ed essere più preparati al lavoro di scena. Riteniamo che il valore aggiunto di esperienze come quella del Laboratorio teatrale sia proprio questo: impegnarsi per raggiungere un obiettivo comune e condiviso, mettersi in gioco, imparare a fare la propria parte, in scena e… nella vita”.