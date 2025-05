Savona, Agata Gualco del gruppo Giovani Imprenditori eletta nel Consiglio Generale di Confindustria

Savona. La vicepresidente del Gruppo Giovani dell’Industria di Savona, Agata Gualco, è stata eletta nel Consiglio Generale di Confindustria di Roma, uno degli organi centrali del sistema confindustriale. Il Consiglio ha un ruolo di indirizzo politico e rappresenta uno snodo tra la base associativa e il vertice, con poteri decisionali su tutte le tematiche di interesse strategico per l’industria italiana.

“Sono onorata di rappresentare le istanze del Ponente e della Liguria in un contesto nazionale – ha commentato Gualco a Svolta.net subito dopo la notizia –. La nostra regione resta strategica nonostante le piccole dimensioni, perché vanta realtà industriali importanti e, soprattutto, sta investendo molto in infrastrutture di collegamento, marittimo, logistica e trasporti: elementi fondamentali per il rilancio e la competitività del territorio come crocevia del Nord Ovest”.

Il Consiglio Generale è composto da rappresentanti eletti dall’Assemblea e componenti nominati direttamente dal Presidente, espressione delle varie anime del sistema confindustriale: territori, settori, Piccola Industria e Giovani Imprenditori. Sono stati proprio questi ultimi a valutare la candidatura dell’imprenditrice ligure.

L’elezione di Gualco porta una voce giovane al centro delle dinamiche nazionali, in un momento in cui la Liguria è chiamata a giocare un ruolo da protagonista nel ridisegno delle connessioni tra industria e territorio.