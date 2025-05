Savona, affidati i lavori di riqualificazione di corso Italia: investimento da 914mila euro per 7 mesi di lavori

Savona. Questa mattina è stata firmata la determina di aggiudicazione dell’appalto per la riqualificazione del tratto pedonale di corso Italia compreso tra via Cesare Battisti e via dei Vegerio.

I lavori sono stati affidati alla ditta Giuggia Costruzioni di Mondovì che la prossima settimana, una volta espletate le formalità, inizieranno i lavori che dovranno non soltanto provvedere al restyling secondo quanto previsto dal progetto esecutivo di Sinapsi architettura di Alassio, ma dovrà anche provvedere al rifacimento totale dei sottoservizi stradali, dalle acque bianche alle acque nere fino alla rete dell’acquedotto.

La durata prevista dei lavori è di 7 mesi, mentre l’importo complessivo dell’intervento è di 914mila euro, in parte finanziato con contributo regionale sul Fondo di Sviluppo e Coesione (500mila euro) e in parte con risorse comunali.

Mentre prosegue il lavoro di smontaggio dei dehors per liberare l’area di cantiere ed è già stato attuato il trasferimento dei banchi del mercato del lunedì, ieri è stato fatto un primo sopralluogo degli uffici e della direzione lavori insieme con Consorzio per la Depurazione delle Acque e Acquedotto finalizzato a definire l’organizzazione del cantiere e il piano di interventi che cercherà di ridurre al massimo i disagi per i cittadini: l’area di lavoro, infatti, sarà principalmente concentrata nella parte centrale della strada, rimarranno dunque fruibili ai pedoni i marciapiedi sui due lati della via.

Per quanto riguarda i lavori previsti dal progetto di Sinapsi, oltre a quelli relativi al rifacimento totale dei sottoservizi, vale la pena di ricordare: la rimozione dell’asfalto e la sua sostituzione con una pavimentazione in pietra in continuità e alla stessa quota rispetto a quella dei marciapiedi esistenti; l’installazione di nuovi arredi urbani, come le due lunghe panche con le sedute in legno, una nella parte iniziale della via (verso via Battisti) e l’altra in corrispondenza del passaggio di collegamento con via dei Mille; la riqualificazione del verde, anche grazie all’ampliamento delle aiuole; il rifacimento dell’illuminazione; la regolamentazione dell’ingresso nella via con dissuasori tipo pilomat.

“Con l’avvio dei lavori – dice Ilaria Becco, assessore alla rigenerazione urbana – si dà seguito alla riqualificazione di corso Italia con un intervento che consentirà un percorso pedonale continuo da piazza Marconi fino al mare. Non si tratta solo di una ripavimentazione della via, ma anche di un importante intervento di manutenzione straordinaria dei sottoservizi che unisce l’aspetto della qualità urbana a quello funzionale. Sarà un importante spazio recuperato alla socialità che potrà essere utilizzato per eventi e per iniziative di vario genere. Il prossimo step sarà la progettazione esecutiva e i lavori relativi a via Mistrangelo e via Rossello per completare la sistemazione delle aree di recente pedonalizzazione”.