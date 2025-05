Savona, addio ad Annalisa Cozzolino: aveva 51 anni

Savona. Una tragica notizia ha scosso Savona questa mattina, infatti è venuta a mancare Annalisa Cozzolino all’età di 51 anni.

Annalisa era malata da tempo e purtroppo ha perso la sua battaglia combattuta con grande forza e tanti sorrisi. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo apparsi sulla sua pagina facebook.

Tra i migliaia di messaggi spicca quello di Mattia Villardita, in arte Spiderman: “Ogni volta che ti incontravo i tuoi occhi si illuminavano di una luce unica, si riempivano di lacrime e abbracciandomi forte mi dicevi che eri fiera di me, dei miei genitori, di tutto quello che stavo facendo per i bambini e per il mondo. Eri una donna che portava gioia, sorriso e allegria alle tante persone che ti hanno amato e voluto bene. Qualche settimana fa ci siamo incrociati per caso, mi hai abbracciato forte e mi hai detto che non era proprio un caso che ci fossimo incontrati e che avevi proprio bisogno di un abbraccio che ti desse forza in questo momento per te molto delicato”.

“Ultimamente sembra proprio che il mondo si accanisca con le anime buone, con te lo ha fatto per anni, hai combattuto fino all’ultimo secondo ma ora puoi finalmente riposare in pace. L’ultima cosa che hai detto a tutti noi è stata di ricordarti con il sorriso e ti prometto che lo faremo ma sappi che hai lasciato un vuoto che si farà sentire. Ti voglio bene Annalisa, buon passaggio!”, conclude Villardita.

Annalisa ha lavorato per 19 anni in uno studio odontotecnico. I funerali si svolgeranno sabato 31 maggio al tempio crematorio di Zinola alle ore 10.00.

“Per tutti gli amici, parenti, tutte le persone che l’hanno amata, chiedo, se avete piacere, Annalisa avrebbe voluto aiutare con un piccolo contributo, piuttosto che i fiori, l’associazione “Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci”, di cui faceva parte. Le donazioni potranno essere fatte sull’iban: IT30Z0310401625000000134710″ ha spiegato il fratello Luca.