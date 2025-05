Savona, 100 mila euro dalla Giunta per avviare i lavori di recupero del Bacigalupo

Savona. Questa mattina sono stati approvati dalla Giunta Comunale 100 mila euro destinati per la progettazione dello stadio Valerio Bacigalupo. In accordo con il CIMA verranno avviati i lavori per il recupero definitivo dell’impianto.

Questa somma deriva della manovra da oltre 7 milioni di euro, che la Giunta ha approvato questa mattina, per l’impiego di una quota importante dell’avanzo libero di amministrazione accertato al 31 dicembre 2024 in 8 milioni e 162mila euro. In via prudenziale, si procederà con l’accantonamento di una quota di riserva da questi 8 milioni, pari a circa 1 milione 500mila euro.

L’Amministrazione ha scelto di orientare la manovra in larga misura su interventi mirati alla cura della città, al suo decoro e alla manutenzione, privilegiando opere che avranno un impatto tangibile sulla qualità della vita quotidiana, in particolare nei quartieri.

Vi sono infine altri interventi per commercio, eventi, turismo, sport, cultura e agroalimentare (710mila euro).