Sassello, il neo sindaco Scasso al lavoro per formare la giunta e assegnare le deleghe

Sassello. Con dodici punti percentuali in più rispetto alle scorse elezioni comunali del 2023, Gian Marco Scasso diventa sindaco di Sassello portando alle urne quasi il sessanta per cento degli aventi diritto al voto e superando di gran lunga il limite del quaranta per ottenere il quorum necessario. Una lista sola in corsa, la sua, che ha però indicato “la nuova via” a molti sassellesi.

Nei prossimi giorni il neo primo cittadino, 56 anni, vigile del fuoco di professione, che per il suo paese ha già costituito un gruppo di pompieri volontari attivi da qualche anno, comporrà la giunta e assegnerà le deleghe ai consiglieri.

Tutti i candidati faranno parte del Consiglio comunale. Per quanto riguarda le singole preferenze, Martino Zunino, il più giovane del gruppo, ottiene 108 voti, Italo Caviglia 68, Sabrina Vernero 65, Adelmo Dabove 63, Damiano Pastorino 43, Elena Massacesi 37, Franco Orsi 36, Bruno Antonio De Felice 26, Claudia Manolio 23 e Vincenzo Pinto 21.