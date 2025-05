Sanità, sindacati: “Al via il ripristino dei tre tavoli di confronto con la Regione”

Liguria. Si è svolto oggi in Regione un incontro tra i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò e il direttore generale del dipartimento Sanità e Servizi Sociali Regione Liguria Paolo Bordon. Al centro della discussione il ripristino dei tre tavoli di confronto sulla sanità con la Regione Liguria.

“La prosecuzione del tavolo – spiegano il presidente della Regione e l’assessore alla Sanità – è il segno di una volontà politica chiara: migliorare i servizi partendo dalla valorizzazione del lavoro, rafforzare la medicina territoriale e garantire una sanità pubblica più vicina ai cittadini, soprattutto alle persone anziane e fragili”.

“I sindacati hanno chiesto che venga mantenuto il vecchio protocollo di relazioni sindacali che, da anni, si sviluppa attraverso tre tavoli di discussione: il primo confederale con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e il presidente della Regione sulle questioni che riguardano il finanziamento, la programmazione del sistema sanitario, l’impianto generale e la qualità della sanità in Liguria”, si legge in una nota.

“Gli altri due tavoli, alla presenza dei segretari confederali, con le categorie del pubblico impiego per trattare i temi relativi al personale, e il secondo con le categorie dei pensionati per le questioni riguardanti non autosufficienti e fragili”, proseguono i sindacati.

“Tra le priorità da affrontare: equilibrio finanziario del comparto sanitario, organici, graduatorie, emergenza pronto soccorso, medicina territoriale, liste di attesa, equilibrio tra pubblico e privato, stato di avanzamento del Pnrr, riconversione di Alisa e tutela dei dipendenti, mantenimento e ampliamento delle strutture ospedaliere”, conclude la nota dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.