Sanità, Aloi (Anaoo Liguria) replica al M5S: “Nessuna denuncia rispetto al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”

Liguria. Il segretario regionale di Anaao Liguria, Raffaele Aloi, replica al capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano rispetto al tema della sicurezza negli ospedali liguri.

Aloi specifica che l’associazione ha “formalmente avviato unicamente delle diffide nei confronti di alcuni ospedali ed Asl liguri nel merito dell’orario di lavoro e delle aggressioni sul personale sanitario. Non vi sono state ad oggi denunce/querele nel merito del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che sarebbero una sconfitta per tutti e che speriamo di non dover utilizzare confidando sempre in una attenta risposta dei nostri interlocutori”.

“È avviato da tempo un continuo processo di confronto con tutte le Asl, ospedali Liguri e Regione Liguria col fine di migliorare sempre di più le situazioni attuali ma continueremo a monitorare la situazione attraverso tutti i segretari aziendali cercando le migliori soluzioni possibili per gli operatori della sanità”.