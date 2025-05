San Francesco Loano, arriva l’ufficialità: Alessandro Lupo è il nuovo allenatore

Loano. Era solo da attendere per scoprire l’ufficialità del nuovo allenatore della San Francesco Loano. E questa sera, nella figura del direttore generale Sergio Saponara, eccola arrivata: è Alessandro Lupo il nuovo inquilino della panchina dell’Elena. L’ex tecnico di Albenga e Imperia torna alla guida di una Prima Squadra dopo l’esperienza nel Settore Giovanile della Sanremese.

“Stiamo lavorando per la crescita e consolidamento societario“, sottolinea Saponara. E poi conferma una notizia particolarmente importante per l’ambiente rossoblù: “Il 16 giugno 2025 partiranno i lavori per il campo sintetico e riammodernamento dello Stadio Ellena. Ringrazio il Comune di Loano per la realizzazione del nuovo impianto che al termine non credo abbia rivali in Liguria“.

Infine una novità importante nei piani organizzativi loanesi: “Sarà l’occasione nella primavera 2026 di organizzare Tornei Nazionali e Internazionali per poter far venire a Loano squadre giovanili professionistiche”,