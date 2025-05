Sampdoria ai playout, è ufficiale: il Tribunale Federale sentenzia 4 punti di penalizzazione al Brescia

Liguria. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Brescia con una penalizzazione di 4 punti per questa stagione. Viene così riscritta la classifica di Serie B con le rondinelle retrocesse in serie C e la Sampdoria che effettuerà i playout contro la Salernitana. Frosinone salvo.

Questo il verdetto della sentenza arrivata dopo le 19 di giovedì 29 maggio al termine del processo sportivo di primo grado svoltosi dopo il deferimento del club. Oggi l’udienza alle 16 dei legali difensori del Brescia. Un paio d’ore dopo la sezione disciplinare presieduta da Carlo Sica ha comunicato il dispositivo. Sono stati decretati anche 6 mesi di inibizione per il presidente Massimo Cellino e sei per il figlio, consigliere in società, Edoardo Cellino. A nulla è servito l’accordo con l’Agenzia delle Entrate raggiunto ieri per la cifra di due milioni di euro. La giustizia sportiva procede sui propri binari.

Il club lombardo ricorrerà alla Corte d’Appello che dovrebbe riunirsi il 10 o 12 giugno. Cellino ha sempre dichiarato che il Brescia è stato truffato ed è quindi parte lesa.

In totale sono stati assegnati al club otto punti di penalizzazione, quattro per i mancati versamenti della quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps entro il 17 febbraio 2025 relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, e altri quattro, da scontare nella prima stagione sportiva utile (la prossima), per lo stesso motivo ma relativo alla scadenza fiscale del 16 aprile 2025.

Il tribunale ha sanzionato anche il Trapani con 8 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. La società siciliana, che milita in Serie C, si era autodenunciata perché aveva acquistato crediti d’imposta dalla stessa società utilizzata da Cellino, il Gruppo Alfieri, rivelatisi poi inesistenti. Inibito anche il presidente Valerio Antonini, che dovrà subire lo stesso procedimento anche con l’altra sua squadra, stavolta di basket: il Trapani Shark.

La Lega Serie B nel frattempo aveva fissato le date dei nuovi playout. A questo punto il club ligure giocherà contro quello campano la prima sfida al Ferraris il 15 giugno e la gara di ritorno il 20 giugno.

Intanto la Sampdoria risponde agli esposti da Salerno

Un esposto alla Figc contro la Sampdoria per presunti favoritismi è arrivato da Salerno. La firma è sempre la stessa: Pierluigi Morena e Pierluigi Vicidomini, due avvocati che si stanno muovendo a titolo individuale e sono già noti per firmare esposti legati a questioni calcistiche collegate alla Salernitana. Nei giorni scorsi avevano già lanciato un precedente esposto in relazione alla partita Sassuolo-Frosinone, disputata lo scorso 13 maggio e vinta dai ciociari. Otto mesi fa si erano occupati dell’assenza di intervento delle forze dell’ordine a difendere i tifosi della Salernitana dagli attacchi subiti dai tifosi avversari durante la trasferta di Palermo. In sostanza la Sampdoria viene accusata di essere al centro di un disegno di “favoritismi” collegati al piano di ristrutturazione del debito.

Il club blucerchiato ieri sera ha comunicato di aver dato mandato ai propri legali “di presentare querela nei confronti di soggetti che, attraverso dichiarazioni e iniziative — anche giudiziarie — infondate, hanno arrecato grave danno all’onorabilità e all’immagine del club. La società ritiene tali accuse del tutto prive di fondamento e gravemente lesive della propria reputazione. Il club ribadisce con fermezza che non tollererà ulteriori attacchi strumentali o campagne diffamatorie. Ogni azione lesiva verrà perseguita con determinazione in tutte le sedi competenti, senza alcuna esitazione. L’U.C. Sampdoria è pronta a difendere con forza la propria storia, i propri valori e l’integrità della propria immagine, contro chiunque tenti di minarne la credibilità con insinuazioni false o ricostruzioni mistificatorie”.