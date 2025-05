Salone del Libro 2025, Regione Liguria presente alla kermesse torinese fino al 19 maggio

Torino. C’è anche un angolo di Liguria alla XXXVII edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto da oggi fino al 19 maggio. Per tutta la durata della kermesse la Regione sarà presente con il suo stand (padiglione Oval, posizione V151), animato da un ricco calendario di eventi e pronto a presentare ai visitatori del Salone tutta la ricchezza e varietà dell’offerta editoriale ligure. Nei prossimi giorni lo spazio espositivo della Regione farà da cornice al lavoro di oltre 30 editori liguri e a decine tra presentazioni, incontri e dialoghi con gli autori, spaziando dall’attualità fino alle fiabe per i più piccoli, passando per i gialli, l’arte e tanti altri generi.

“Nel 2024 la Liguria era già stata ospite del Salone: è stata un’esperienza di grande successo e molto apprezzata dai visitatori della kermesse e dagli editori liguri, quindi abbiamo voluto replicare anche quest’anno- spiega l’assessore regionale alla Cultura, che oggi ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del Salone del Libro e ha visitato lo spazio espositivo della Liguria -. Il pubblico che visita il nostro stand può così conoscere da vicino l’offerta letteraria della nostra Regione e l’attività degli editori liguri, che anche nel 2025 hanno accettato con entusiasmo di partecipare con le loro produzioni e organizzare iniziative, presentazioni e appuntamenti promozionali”.

Lo spazio espositivo che ospita editori e libri liguri al Lingotto è stato pensato per celebrare i cento anni dalla pubblicazione di ‘Ossi di Seppia’ ed è tutto dedicato al suo autore, Eugenio Montale. Il design della struttura, infatti, include una selezione di foto della mostra del Palazzo Ducale di Genova ‘Eugenio Montale: 100 immagini per i 100 anni di Ossi di Seppia’ e i disegni, ideati in esclusiva per Regione Liguria, realizzati all’artista Jean Blanchaert, che in occasione primo giorno di Salone ha creato ‘in diretta’ schizzi e disegni per i visitatori dello stand.

PRIMO GIORNO

Giornata da tutto esaurito per le iniziative organizzate oggi nello stand di Regione Liguria al Salone del Libro. Lo spazio espositivo ligure (padiglione Oval, posizione V151) ha registrato un grande afflusso di pubblico, mostrando ai visitatori del Salone tutta la ricchezza e varietà dell’offerta editoriale ligure.

Uno dei protagonisti della prima giornata del Salone 2025 è stato l’artista Jean Blanchaert, autore dei disegni che caratterizzano lo spazio espositivo ligure. Nel corso della giornata l’artista ha creato decine di schizzi ‘in diretta’ sui segnalibri a tema Montale disponibili nello stand, dando vita a un prezioso momento di unione tra arti figurative, letteratura e celebrazione delle opere e della vita del premio Nobel per la Letteratura.

Molto interesse anche per le presentazioni e gli eventi in programma oggi, in grado di offrire ai visitatori una visione a 360 gradi sull’offerta letteraria ligure. Partenza da brividi in mattinata con “Liguria in Giallo”, l’approfondimento dedicato al genere letterario più amato dai lettori con Pupi Bracali, Rodolfo Rotondo, Piero Piscitelli, Adriano Parodi (in collaborazione con Delfino Moro e Erga); nel primo pomeriggio largo alla presentazione del Premio Fracchia e della Fiera Letteraria di Casarza Ligure e Bargone (con Stefania Vitulli, Chiara Fiorini e il Comune di Casarza Ligure) e all’incontro con Gino Rapa, autore di ‘Fabulé: favole antiche per lettori moderni (Delfino Moro)’. La giornata di incontri è proseguita poi con Tonino Bettanini, che ha presentato il suo thriller ‘L’impermeabile di Kabul’ (Magog), e con Paolo Asti che ha parlato del suo romanzo ‘Aqua’ (Sagep editore).

Di seguito il programma di domani, venerdì 16 maggio:

10.30

“Il giorno che tutte le armi (ma proprio tutte) smisero di funzionare’ (KC Edizioni). Una favola pacifista per sensibilizzare i bambini al nonsenso della guerra.

Con l’autrice Daniela Minore

11.15

“A tutto Montale”, l’approfondimento dedicato al poeta premio Nobel per la Letteratura

– L’anno di Ossi di seppia attraverso fatti grandi e piccoli avvenuti a Genova, la città in cui Montale viveva. Con il volume ‘Montale 1925. A Genova nell’anno di ‘Ossi di Seppia’ (Genova University Press). Introduce Elisa Bricco (comitato scientifico-editoriale Genova), intervengono Andrea Aveto e Stefano Verdino

– ‘I luoghi di Eugenio Montale, guida insolita alla Genova del poeta e ai luoghi per lui più significativi’. Con Alberto Nocerino, a partire da “I luoghi di Eugenio Montale” (Zona Editrice).

12,30

I Beatles in Italia. 1965, Milano, Genova, Roma. Cinque giorni, tre città, otto concerti. Storia, cronaca e curiosità dell’unica tournée italiana dei Fab Four.

Con Ferdinando Fasce, in collaborazione con De Ferrari

A partire da ‘Beatles in Italy 1965-2025’ (De Ferrari).

14.30

“Echi e voci del Ponente ligure”. Presentazione del “Premio Semeria e dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo” e del “Premio Un autore per l’Europa – Alassio Centolibri”.

con Marzia Taruffi, Steve Della Casa, Gabriele Ferraris e Gian Luigi Beccaria

15.15

“Meriggiare pallido e assorto”. Una mostra fotografica al Palazzo Ducale di Genova per celebrare i 100 anni di “Ossi di Seppia”, silloge di esordio di Eugenio Montale.

con Ilaria Bonacossa

16.00

“Voci della Liguria contemporanea”. Uno sguardo sulla narrativa contemporanea con Massimo Sorci, Gino A. Torchio e Francesco Capello

A partire da ‘Noi due per mano’, ‘Ottomila dal divano’, ‘ArtNOIR. Dieci racconti oltre la cornice’ (Stefano Termanini Editore).