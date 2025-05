S.F. Loano salva, Saponara: “Dimostrato che in Eccellenza ci stiamo benissimo, nessuno ci ha mai schiacciati”

Loano. La San Francesco Loano resta in Eccellenza. Un risultato importante, raggiunto con la vittoria di ieri per 4-0 contro la Praese, che mantiene la società rossoblù nella massima serie regionale.

Il Club Manager Sergio Saponara esterna tutta la sua soddisfazione davanti ai microfoni: “Quest’anno per noi è stata una prima esperienza dopo tanti anni. Abbiamo costruito una squadra sulla base di quella che l’anno scorso ha vinto il campionato. Siamo partiti abbastanza bene poi purtroppo qualche errore un po’ per inesperienza, un po’ per qualcosa che ci mancava e poi a dicembre siamo riusciti a mettere a posto la squadra con l’arrivo di Cargiolli. Siamo riusciti un po’ a rialzare la testa, nonostante nessuna squadra, né a Loano né fuori casa, francamente ci ha schiacciato la testa. In Eccellenza contano i dettagli ma siamo riusciti comunque oggi con una bellissima prestazione a vincere la partita e salvarci senza dover passare i playout”.

“Ci sono state aggiunte di nuovi dirigenti, di qualità. C’è stata coesione. L’anno scorso abbiamo vinto il campionato e quest’anno che il nostro obiettivo principale era salvarci – continua-. Ci eravamo detti che sarebbe stato importante farlo anche all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Ringrazio il mister per questi due anni fantastici che ci ha fatto vincere il campionato e ci ha salvato. Siamo contentissimi di tutta la squadra e lo staff, di tutti coloro che sono stati all’interno della San Francesco Loano. Il Comune di Loano ci ha permesso di avere il campo in sintetico, con i lavori che inizieranno il 9 di giugno. Arriveremo alla stagione 2025-2026 sempre in Eccellenza e con un campo a 11 in sintetico in una struttura importante“.

Sul futuro di Cattardico: “Sicuramente parleremo perché comunque abbiamo avuto un ottimo rapporto. Poi chiaramente ci saranno delle situazioni da verificare, da approfondire e si vedrà”.

La voglia di alzare ulteriormente l’asticella nella gestione societaria è tanta per il club loanese: “Vogliamo avere, pur essendo una società dilettantistica, una mentalità da professionisti. Vogliamo migliorare l’organizzazione interna della società, che ovviamente deve diventare come fosse un’azienda. Dobbiamo imparare anche da questo campionato che certi dettagli sono fondamentali anche nelle modalità di come si vanno a affrontare le partite. Però abbiamo dimostrato che siamo qualitativamente forti e secondo me in Eccellenza ci stavamo e ci stiamo benissimo“.